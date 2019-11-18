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«Стыдно»: Слуцкая об организации Гран-при в Москве 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Слуцкая раскритиковала организаторов Гран-при в Москве
Фото: РИА Новости
Призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая обрушилась с критикой на организаторов Гран-при в Москве из-за их отношения к олимпийским чемпионам. Спортсменка на своей странице в Instagram заявила, что ей «стыдно за державу».
Пост Слуцкой появился в Сети 18 ноября. Фигуристка отметила, что впервые за долгое время посмотрела соревнования высокого уровня с трибун. При этом спортсменка обратила внимание, что в ВИП-ложах находилось много детей, молодых девушек, людей в возрасте и молодых спортсменов, в то время как Олимпийские чемпионы вынуждены были сидеть на «пластмассовых сидушках».
«Стыдно за державу. Мне стыдно за отношение к людям, которые защищали нашу страну и приносили Олимпийское золото», — написала Слуцкая (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Весной, как ранее сообщал «Рамблер», Ирина Слуцкая заявила подписчикам, что ее дочь травят на тренировках по фигурному катанию. Всему виной девочка, которая занимается с ребёнком прославленной спортсменки в одной группе. При этом юная фигуристка оскорбляет саму Слуцкую в присутствии ее дочери. Многие пользователи посоветовали Слуцкой «не лезть в детские разборки», другие порекомендовали ей разобраться с невоспитанной девочкой «один на один» или связаться с ее родителями.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии1 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Фигурное катание , Ирина Слуцкая
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