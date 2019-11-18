Слуцкая раскритиковала организаторов Гран-при в Москве

«Стыдно»: Слуцкая об организации Гран-при в Москве

Призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая обрушилась с критикой на организаторов Гран-при в Москве из-за их отношения к олимпийским чемпионам. Спортсменка на своей странице в Instagram заявила, что ей «стыдно за державу».

Пост Слуцкой появился в Сети 18 ноября. Фигуристка отметила, что впервые за долгое время посмотрела соревнования высокого уровня с трибун. При этом спортсменка обратила внимание, что в ВИП-ложах находилось много детей, молодых девушек, людей в возрасте и молодых спортсменов, в то время как Олимпийские чемпионы вынуждены были сидеть на «пластмассовых сидушках».

«Стыдно за державу. Мне стыдно за отношение к людям, которые защищали нашу страну и приносили Олимпийское золото», — написала Слуцкая (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Весной, как ранее сообщал «Рамблер», Ирина Слуцкая заявила подписчикам, что ее дочь травят на тренировках по фигурному катанию. Всему виной девочка, которая занимается с ребёнком прославленной спортсменки в одной группе. При этом юная фигуристка оскорбляет саму Слуцкую в присутствии ее дочери. Многие пользователи посоветовали Слуцкой «не лезть в детские разборки», другие порекомендовали ей разобраться с невоспитанной девочкой «один на один» или связаться с ее родителями.