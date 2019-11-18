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Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры 

ТАСС + ещё 1 38 минут назад
Медведева будет тренироваться в Канаде до конца карьеры
Фото: ТАСС
Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры. Об этом 19-летняя фигуристка рассказала в интервью ТАСС.
Медведева переехала тренироваться в Торонто весной 2018 года, когда начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
"Я нашла свое место. Со своими сложностями и трудностями, но Торонто — это действительно то место, где я хотела бы работать до конца своей карьеры в женском одиночном катании", — рассказала Медведева.
"А дальше у меня много путей, много идей — у меня в голове нет пустоты в этом плане. Есть план А, план Б в зависимости от того, как дальше будет складываться. Я думаю о будущем, но, как говорится, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Я знаю, чем буду заниматься после спорта, и я буду делать еще больше, чем сейчас", — подчеркнула Медведева.
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.
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Теги:
Фигурное катание , Евгения Медведева , Брайан Орсер , ИТАР-ТАСС
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