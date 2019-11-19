Медведева назвала самый раздражающий вопрос журналистов

Медведева назвала самый раздражающий вопрос от журналистов

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 года в Пхенчане, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, какой вопрос журналистов вызывает у нее наибольшее раздражение.

«Какой вопрос от журналистов раздражает вас больше всего?

«Евгения, до какого возраста вы планируете кататься и не хотите ли завершить карьеру?» — приводит слова Медведевой инстаграм-аккаунт team.moonbear.

Сегодня, 19 ноября, Медведева отмечает 20-летие. Спортсменка занимается фигурным катанием с трех с половиной лет. Она дебютировала на международных соревнованиях на юниорском уровне в сезоне-2013/2014.