Медведева назвала самый раздражающий вопрос журналистов

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Кавани объяснил стычку с Месси
Кавани объяснил стычку с Месси
Футбол
У России могут отобрать домашние матчи на Евро-2020
У России могут отобрать домашние матчи на Евро-2020
Футбол
Гризманн думает об уходе из «Барселоны»
Гризманн думает об уходе из «Барселоны»
Футбол
Четверные прыжки все дальше: Медведевой — 20 лет
Четверные прыжки все дальше: Медведевой — 20 лет
Фигурное катание
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
23 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Ахмат Ахмат
Рубин
Рубин
14:00
Зенит Зенит
Динамо М
Динамо М
16:30
Ростов Ростов
23 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Уотфорд
Уотфорд
18:00
Бёрнли Бёрнли
23 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
15:00
Барселона Барселона
Бетис
Бетис
18:00
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
20:30
Атлетико М Атлетико М
23 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Боруссия М Боруссия М
Фортуна
Фортуна
17:30
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
24 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Сочи Сочи
Урал
Урал
14:00
Спартак М Спартак М
Арсенал
Арсенал
16:30
Краснодар Краснодар
24 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
24 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
14:00
Хетафе Хетафе
Осасуна
Осасуна
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эйбар
Эйбар
18:00
Алавес Алавес
24 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Майнц Майнц
25 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Медведева назвала самый раздражающий вопрос от журналистов 

SPORT24.ru + ещё 37 2 часа назад
Медведева назвала самый раздражающий вопрос журналистов
Фото: РИА Новости
Серебряный призер Олимпийских игр-2018 года в Пхенчане, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, какой вопрос журналистов вызывает у нее наибольшее раздражение.
«Какой вопрос от журналистов раздражает вас больше всего?
«Евгения, до какого возраста вы планируете кататься и не хотите ли завершить карьеру?» — приводит слова Медведевой инстаграм-аккаунт team.moonbear.
Сегодня, 19 ноября, Медведева отмечает 20-летие. Спортсменка занимается фигурным катанием с трех с половиной лет. Она дебютировала на международных соревнованиях на юниорском уровне в сезоне-2013/2014.
Лучшие моменты Премьер-лиги
SPORT24.ru: последние новости
«Стыдно за державу». Слуцкая раскритиковала отношение к олимпийским чемпионам на Гран-при России «Стыдно за державу». Слуцкая раскритиковала отношение к олимпийским чемпионам на Гран-при России Новый номер Медведевой под Билли Айлиш, черно-белая Трусова и «Джокер». Гала-вечер в Москве Новый номер Медведевой под Билли Айлиш, черно-белая Трусова и «Джокер». Гала-вечер в Москве Медведева: «Безумно благодарна моим тренерам. Брайан и Трейси никогда от меня не отворачивались» Медведева: «Безумно благодарна моим тренерам. Брайан и Трейси никогда от меня не отворачивались» 
Теги:
Фигурное катание , Евгения Медведева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кавани объяснил стычку с Месси
Кавани объяснил стычку с Месси
У России могут отобрать домашние матчи на Евро-2020
У России могут отобрать домашние матчи на Евро-2020 22
Гризманн думает об уходе из «Барселоны»
Гризманн думает об уходе из «Барселоны»
Четверные прыжки все дальше: Медведевой — 20 лет
Четверные прыжки все дальше: Медведевой — 20 лет
Смертельный нокаут: девушка-боец умерла после боя
Смертельный нокаут: девушка-боец умерла после боя
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение