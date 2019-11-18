«Цирк на льду»: немецкая фигуристка унизила спортсменок РФ

Немецкая фигуристка Николь Шотт назвала четверные прыжки, которые исполняют российские спортсменки, «воздушным цирком на льду». Об этом сообщает «Чемпионат».

«Всё это (четверные прыжки) — воздушный цирк на льду, веяние моды, которое рано или поздно уйдёт», — сказала Шотт в интервью изданию Suddeutsche Zeitung.

23-летняя спортсменка призналась, что безуспешно пыталась освоить тройной прыжок, и не знает, попытается ли еще раз.