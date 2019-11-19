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Фанаты устроили сюрприз на день рождения Медведевой 

Газета.Ru 3 часа назад
Фанаты устроили сюрприз на день рождения Медведевой
Фото: РИА Новости
Болельщики двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой поздравили спортсменку с днем рождения, передает Sport24.
Видеозапись флешмоба опубликована на странице болельщиков в Instagram.
19 ноября фигуристке исполнилось 20 лет. Фанаты Медведевой организовали живой коридор с цветами, шариками, конфетти и хлопушками. Также поклонники спортсменки преподнесли ей праздничный торт.
Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане она взяла серебро в одиночном катании и в командном соревновании.
Ранее Медведева рассказала о жертвах ради фигурного катания.
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Теги:
Фигурное катание , Евгения Медведева
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