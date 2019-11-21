Загитова и Косторная выступят на Гран-при Японии

Четверной и «триксели»: Кихира сразится с Загитовой и Косторной

22 ноября в Саппоро стартует заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» — о том, чего ждать от нового противостояния Алины Загитовой и Алены Косторной в Японии и сможет ли россиянин Макар Игнатов составить конкуренцию Юдзуру Ханю.

22 ноября японский Саппоро примет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию, по итогам которого уже будет определен окончательный состав участников финальных декабрьских соревнований в Италии. За право выйти в решающий турнир пройдут лучшие спортсмены, набравшие максимальное количество баллов на этапах. Борьба за путевку в Турин должна обернуться нешуточная. Особенно — среди девушек.

Претенденток на попадание в финал предостаточно. Так, в Японии среди представительниц женского пола выступят три россиянки: Алена Косторная, Алина Загитова и Софья Самодурова . И если ученица Алексея Мишина формально уже не претендует на поездку в Турин после своей неудачи в китайской Чунцине, где она стала пятой, то Косторная и Загитова, выступающие в одной группе у Этери Тутберидзе , будут вынуждены буквально сразиться друг с другом за право пробиться в финал.

Примечательно, что две фигуристки уже выступали на одном этапе во Франции, и тогда победу в очном противостоянии одержала Косторная, для которой этот сезон является дебютным на взрослом уровне.

Тогда молодая ученица Тутберидзе по всем параметрам превзошла олимпийскую чемпионку, выиграв обе программы, а по общей сумме баллов обошла Загитову аж на 20 очков. В Саппоро, очевидно, фавориткой противостояния вновь окажется Косторная, у которой в произвольной программе заявлены сразу два тройных акселя. Их же она успешно исполнила и во французском Гренобле, за счет чего и выиграла этап. Загитова же может надеяться на золото, только ожидая осечки своей соотечественницы при чистейшем прокате обеих программ со своей стороны.

Самодурова на победу, впрочем, даже при таком раскладе вряд ли будет рассчитывать: техническая программа Софьи серьезно уступает той же Загитовой. Достаточно упомянуть тот факт, что чемпионат Европы в Минске ученица Мишина выиграла только из-за чисто выполненной своих программ при падениях олимпийской чемпионки.

Несмотря на сильные стороны Загитовой и Косторной, барьер к золотой медали придет со стороны. А именно — от Японии.

При своих болельщиках в Саппоро выступит одна из самых талантливых фигуристок современности Рика Кихира. После серебра, завоеванного на этапе в Канаде, японка решилась на усложнение своей произвольной программа. И теперь заявка фигуристки выглядит весьма мощно.

Так, свой произвольный прокат Кихира должна начать с четверного сальхова, который ранее она исполняла исключительно на тренировках. Кроме того, у японки заявлены два тройных акселя: один сольный, второй — в каскаде с двойным тулупом.

Примечателен этот каскад тем, что ранее Кихира тренировала его не с тулупом в два оборота, а с ойлером и тройным сальховом, однако заявлять такую комбинацию на решающие соревнования, где на кону стоит путевка в финал, Рика не решилась. Впрочем, несмотря на громкую вывеску, отсутствие стабильности в прокатах японки никуда не делось: фигуристка в последнее время зачастила с падениями и недокрутами не прыжках, что мешает ей полностью реализовать свой потенциал. От повторения этих недочетов Кихира не будет застрахована и в Саппоро.

Основное внимание местной публики будет все же приковано к одиночным прокатам мужчин, где выступит герой национального фигурного катания Юдзуру Ханю. 24-летний двукратный олимпийский чемпион в последние годы находится в кризисе и уже не обладает статусом лучшего фигуриста планеты, но в Японии болельщики продолжают буквально поклоняться таланту Ханю. Перед ним сейчас лежит едва ли не открытый путь в финал. Особенно после победы на канадском этапе.

Среди соперников Юдзуру, а точнее — его конкурентов в борьбе за золото, выделить особо некого. Борьбу японцу может навязать разве что американец Джейсон Браун , имеющий в своем активе серебро Skate America — 2019. Среди россиян же выступят опытный Сергей Воронов , а также Антон Шулепов и Макар Игнатов. Обсуждать данные кандидатуры, к сожалению, не приходится: 32-летний Воронов уже давно не претендует на высокие места, хотя имеет больший опыт, Шулепов во Франции и вовсе стал худшим среди всех остальных фигуристов, а вот Игнатов на предпоследнем этапе Гран-при откровенно удивил.

Да, можно сослаться на то, что 19-летний фигурист взял бронзу на прокатах в Москве вследствие отсутствия конкуренции как таковой (а пьедестал на Кубке «Ростелеком» был занят полностью россиянами), однако Игнатов уже успел влюбить в себя публику. Если на попадание в финал Михаил не рассчитывает, то хотя бы показать свои лучшие стороны в Японии он точно сможет. Хотя бы из-за одного факта прокатов на одном турнире вместе с Ханю, фанатом которого является россиянин.

«Когда я был маленький, то очень болел за Евгения Плющенко. А сейчас Юдзуру Ханю. Его любовь к фигурному катанию просто восхищает. То, что он делает и продолжает делать, потрясающе», — цитирует Игнатова РИА «Новости».

Помимо того, что в их активе уже имеется победа на домашнем этапе, китайский дуэт также имеет более сильную техническую базу. На Cup of China 2019 Вэньцзин и Цун набрали 228,37 балла, что на 20 очков больше, чем у Мишиной и Галлямова.