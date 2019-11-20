Налоговики вошли в положение Чернышева

Фигурист Петр Чернышев не включил в декларацию о доходах свои заработки от ледовых шоу, но налоговики пока не стали беспокоить спортсмена, зная о болезни его жены Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на источник в налоговой инспекции.
По данным издания, Чернышев отчитался о прошлогодних доходах как тренер, а об участии в коммерческих проектах забыл. Налоговики рассчитывают, что фигурист вскоре даст пояснения.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.
В Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk, автор которого ссылается на членов семьи актрисы, рассказали, что она сейчас действительно проходит курс лечения. При этом автор аккаунта опроверг слухи о коме, подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, состоянии «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.
Фигуристка Татьяна Навка сообщала, что деньги, полученные за один из показов шоу «Аленький цветочек», в котором участвует Чернышев, будут переданы в поддержку Заворотнюк и других женщин, борющихся с болезнями.