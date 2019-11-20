Налоговики вошли в положение Чернышева

Чернышев не отчитался перед налоговой за доходы от ледовых шоу

По данным издания, Чернышев отчитался о прошлогодних доходах как тренер, а об участии в коммерческих проектах забыл. Налоговики рассчитывают, что фигурист вскоре даст пояснения.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.

В Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk, автор которого ссылается на членов семьи актрисы, рассказали , что она сейчас действительно проходит курс лечения. При этом автор аккаунта опроверг слухи о коме, подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, состоянии «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.