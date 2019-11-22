Загитова установила антирекорд

Российская фигуристка Алина Загитова на этапе Гран-при в Японии показала худший результат в карьере в короткой программе по новой системе оценивания. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка набрала 66,84 балла и стала четвертой. Правила оценивания технических элементов поменялись после Олимпийских игр 2018 года. После внесения изменений все рекорды были обнулены.

Короткую программу на этапе в Японии выиграла другая россиянка Алена Косторная. 16-летняя спортсменка получила 85,04 балла и установила мировой рекорд. Произвольная программа у женщин-одиночниц пройдет 22 ноября. Этап в Японии станет последним перед финалом серии. Чтобы попасть в финал, Загитовой необходимо попасть в тройку сильнейших.

Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы.