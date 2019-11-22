Туктамышева рассказала о заработках на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем в плане финансов отличаются ледовые шоу от официальных соревнований. По её словам, выгоднее быть участником шоу, «прибыль будет всегда».

Спортсмены, выступающие только в международных турнирах, могут рассчитывать лишь на зарплату и деньги за призовые места. При этом, если российский фигурист не становится медалистом, то жить приходится на 50-60 тысяч рублей в месяц. Об этом 22-летняя Туктамышева рассказала в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».

Спортсменка, назвавшая себя бабушкой фигурного катания, хотя ей всего 22 года, отметила, что перед этапами Гран-при старается не интересоваться размером призовых, чтобы не забивать голову раньше времени. Деньги считает уже после выступления.

Обычно за третье место платят примерно $9 тысяч, $12 тысяч — за второе, $18 тысяч — за первое. Из этих денег нужно ещё вычесть процент налогов и процент тренеру. Тренер получает от призовых 30%. В сумме мне остаётся меньше 50%, — уточнила Туктамышева.

Она добавила, что чем серьёзней турнир, тем выше размер призовых.

"За победу на чемпионате мира квартиру можно взять. Но это не такие деньги, на которые, например, можно купить загородный дом, как у Дмитрия Тарасова. Квартиру можно — за победу на Европе платят порядка $20 тысяч, на мире — $50 тысяч", — заявила фигуристка.

Туктамышева отметила, что спортсмены стараются регулярно выезжать на шоу, но чтобы туда чаще приглашали, «надо быть в топе фигурного катания». Спортсменка уточнила, что за одно выступление в Японии, где очень любят этот вид спорта, ей платили €5-6 тысяч.

Ранее News.ru сообщал, что Елизавета Туктамышева рассказала, почему приняла решение поменять музыку для новой короткой программы. По её словам, все сошлись во мнении, что прежняя музыка немножко непонятная для зрителя. Новая же короткая программа получилась очень современная, крутая, драйвовая, и фигуристке нравится, потому что выглядит достаточно свежо.