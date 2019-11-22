Загитова вспомнила о разбитой мечте детства

Олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова в интервью Первому каналу рассказала о разбитой мечте детства.

Она вспомнила, что однажды хотела взять автограф у одного известного человека, однако ей отказали.

"У меня в детстве был случай, когда я попросила автограф у кумира — не буду называть имени. Это была мечта всей жизни, но автограф мне не дали. Я так расстроилась, что у меня была истерика", — поделилась она.

Также Загитова призналась, что именно по этой причине никогда не отказывает своим поклонникам, когда у нее просят автограф.

Ранее Загитова рассказала о самом сложном моменте в карьере.