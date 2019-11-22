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Загитова вспомнила о разбитой мечте детства 

Газета.Ru 2 часа назад
Загитова вспомнила о разбитой мечте детства
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова в интервью Первому каналу рассказала о разбитой мечте детства.
Она вспомнила, что однажды хотела взять автограф у одного известного человека, однако ей отказали.
"У меня в детстве был случай, когда я попросила автограф у кумира — не буду называть имени. Это была мечта всей жизни, но автограф мне не дали. Я так расстроилась, что у меня была истерика", — поделилась она.
Также Загитова призналась, что именно по этой причине никогда не отказывает своим поклонникам, когда у нее просят автограф.
Ранее Загитова рассказала о самом сложном моменте в карьере.
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Теги:
Фигурное катание , Алина Загитова
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