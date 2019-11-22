Тотьмянина заявила, что не больна раком

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина в интервью «Пятому каналу» заявила , что получила результаты исследования удаленного у неё желчного пузыря. По ее словам, образование, которое стало причиной проведения операции, — доброкачественное.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Тотьмянина рассказала СМИ, что медики нашли в желчном пузыре опухоль, которую решили удалить вместе с органом. В октябре спортсменке была сделана операция, спустя пару недель после которой спортсменка уже вышла на лёд. Фигуристка отметила, что после удаления ее желчный пузырь сразу направили на гистологию на предмет присутствия в опухоли раковых клеток.

«До последнего врачи не могли сказать, сто процентов нет», — заявила спортсменка.

Недавно пришёл результат исследования, согласно которому опухоль была признана доброкачественной. Тотьмянина поделилась радостной новостью со своими подписчиками в соцсетях, чтобы фанаты не беспокоились за ее здоровье.

В настоящее время фигуристка планирует несколько раз выступить на льду, а затем взять паузу на пару месяцев, чтобы «зажили все болячки».