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Тотьмянина заявила, что не больна раком 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Тотьмянина заявила, что не больна раком
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина в интервью «Пятому каналу» заявила, что получила результаты исследования удаленного у неё желчного пузыря. По ее словам, образование, которое стало причиной проведения операции, — доброкачественное.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Тотьмянина рассказала СМИ, что медики нашли в желчном пузыре опухоль, которую решили удалить вместе с органом. В октябре спортсменке была сделана операция, спустя пару недель после которой спортсменка уже вышла на лёд. Фигуристка отметила, что после удаления ее желчный пузырь сразу направили на гистологию на предмет присутствия в опухоли раковых клеток.
«До последнего врачи не могли сказать, сто процентов нет», — заявила спортсменка.
Недавно пришёл результат исследования, согласно которому опухоль была признана доброкачественной. Тотьмянина поделилась радостной новостью со своими подписчиками в соцсетях, чтобы фанаты не беспокоились за ее здоровье.
В настоящее время фигуристка планирует несколько раз выступить на льду, а затем взять паузу на пару месяцев, чтобы «зажили все болячки».
Лучшие моменты Премьер-лиги
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Фигурное катание , Татьяна Тотьмянина
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