Фигурист из Канады поведал о неожиданной ошибке в Москве

Канадский фигурист рассказал об ошибке, которую допустил в Москве

Канадский фигурист Нам Нгуен в интервью "Газете.Ru" рассказал о неожиданной ошибке в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.

"Я начал с удачного каскада четверной сальхов + тройной тулуп. Это должно было задать тон всей остальной части программы, но, к сожалению, я допустил "бабочку" на сольном четверном сальхове — получилось только два оборота, что стоило мне бронзовой медали.

Честно, меня удивило то, что я не справился с этим прыжком. Четверной сальхов — мой любимый элемент.

Тем не менее я боролся до конца, пытался выступить для публики настолько хорошо, насколько могу, и подарить болельщикам свою энергию.

Конечно, было бы здорово попасть в финал Гран-при в этом сезоне. Но надеюсь, что в следующем у меня все-таки получится", — отметил канадец.

Ранее друг Медведевой из Канады не знал, сколько ей исполняется лет.