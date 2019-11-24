Навка прокомментировала прокат Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала выступление Алины «Загитов»ой в произвольной программе. Успешный прокат фигуристки позволил ей занять на этапе Гран-при в Японии третье место и завоевать путевку в финал серии.
Потрясающий прокат настоящей олимпийской чемпионки Алины Загитовой, нашей Спящей Красавицы! Характер и сила воли во всём! — говорится в сообщении Навки, которое она разместила на своей странице в Instagram.
Бывшая спортсменка также поздравила «Загитов»у с лучшим результатом в сезоне.
Аплодируем нашей Алине за красоту, волю и профессионализм, — добавила олимпийская чемпионка.
Ранее News.ru сообщал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров прокомментировал выступление Алины «Загитов»ой на этапе Гран-при в Японии. По его словам, четвёртое место фигуристки после короткой программы говорит о том, что она не может конкурировать с более юными соперницами. Костомаров также отметил, что «Загитов»а может продолжать выступать ради удовольствия, но не следует ждать высоких результатов.