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Вердер Вердер

Навка восхитилась блестящим прокатом Загитовой 

News.ru + ещё 23 35 минут назад
Навка прокомментировала прокат Загитовой
Фото: globallookpress.com
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала выступление Алины «Загитов»ой в произвольной программе. Успешный прокат фигуристки позволил ей занять на этапе Гран-при в Японии третье место и завоевать путевку в финал серии.
Потрясающий прокат настоящей олимпийской чемпионки Алины Загитовой, нашей Спящей Красавицы! Характер и сила воли во всём! — говорится в сообщении Навки, которое она разместила на своей странице в Instagram.
Бывшая спортсменка также поздравила «Загитов»у с лучшим результатом в сезоне.
Аплодируем нашей Алине за красоту, волю и профессионализм, — добавила олимпийская чемпионка.
Ранее News.ru сообщал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров прокомментировал выступление Алины «Загитов»ой на этапе Гран-при в Японии. По его словам, четвёртое место фигуристки после короткой программы говорит о том, что она не может конкурировать с более юными соперницами. Костомаров также отметил, что «Загитов»а может продолжать выступать ради удовольствия, но не следует ждать высоких результатов.
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Комментарии 
Теги:
Фигурное катание , Роман Костомаров , Татьяна Навка
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