Олимпийский чемпион призвал Загитову завершить карьеру

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров призвал российскую спортсменку Алину Загитову завершить карьеру. Об этом сообщает RT.
По его словам, надежды на улучшение результатов в текущем сезоне у 17-летней ученицы Этери Тутберидзе нет.
"Я не раз говорил о том, что важно вовремя закончить. Алина не прыгает четверные прыжки, не умеет делать тройной аксель. Без этих элементов рассчитывать на победу в соревнованиях теперь невозможно. Никто не запрещает ей кататься, но высоких результатов у Алины не будет", — сказал Костомаров.
Ранее сообщалось, что Гончаренко считает лишними слезы Загитовой в конце номера на Гран-при Японии.