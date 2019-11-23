«Она заплакала, и это было лишним»

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла последний этап Гран-при, который завершился в Японии 23 ноября. Второе место заняла хозяйка соревнований Рика Кихира, а олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась с бронзой. Это значит, что в финале мировой серии точно выступят четыре россиянки, и все они из группы Этери Тутберидзе . Чем запомнится старт в Саппоро — в материале «Ленты.ру».

В короткой программе 22 ноября все российские фигуристки — Алена Косторная, Алина Загитова и Софья Самодурова — оказались во второй разминке. Компанию им составили Лим Ын Су из Южной Кореи и японки Мако Ямашита и Рика Кихира. Последняя представляла особенную опасность: в сети накануне соревнований появилось видео, где она кроме тройного акселя чисто исполняет четверной сальхов. К счастью или сожалению, в короткой «квады» запрещены. Для выхода в финал Гран-при Косторную и Загитову устраивало любое место на пьедестале, Самодурова после неудачи на этапе в Китае шансы потеряла.

Из фигуристок сборной России первой каталась Косторная. Она уверенно исполнила все элементы, в том числе тройной аксель. И хотя каскад тройной флип — тройной тулуп нельзя назвать сверхсложным, судьи дали Алене солидную надбавку, так как связка стоит во второй половине программы. Плюс высокие компоненты, а вместе — 85,04 балла, мировой рекорд. Предыдущее достижение, которое принадлежало Кихире, россиянка превзошла более чем на балл.

«Я сразу говорил, что Косторная мне больше всех нравится из нынешних фигуристок Этери Тутберидзе. Если она выучит еще и четверной прыжок, а лучше два, то она станет непобедимой фигуристкой. У нее практически нет слабых мест», — прокомментировал выступление россиянки Александр Жулин.

Сразу после Косторной выходила на лед Загитова. Вообще, Алина планировала сделать каскад из тройных лутца и риттбергера в начале программы, но прицепить второй прыжок не смогла. И если обычно к этому приводит ошибка на первом элементе каскада, то сейчас это случилось без видимой причины. Загитова просто задержалась на выезде и не поднялась для следующего прыжка. Оставшись без коронной связки, спортсменка решила добавить риттбергер в три оборота к флипу в конце, чтобы получить еще и надбавку. Но вместо тройного получился одинарный. Двойной аксель при этом был очень хорош — его оценили на большие плюсы.

Настроение пропало у олимпийской чемпионки уже после первого срыва. Впрочем, еще на разминке фигуристка была сама не своя.

«Не сказала бы, что все от волнения. Адреналина не было. У меня были ошибочные прокаты, и были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую просто проваливала. В принципе, у меня есть опыт», — объяснила Загитова после выступления, добавив, что рекорд Косторной на нее никак не повлиял.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова тем не менее предположила, что баллы соперницы не могли не расстроить Загитову:

«Конечно, после таких оценок Косторной кататься, наверное, тяжело», — сказала она. Специалист подчеркнула, что проблема олимпийской чемпионки — во взрослении: «Очень хорошая программа. Очень жаль — испортила. Начала оформляться. Это все равно будет: изменения в фигуре, центре тяжести и так далее. Не надо расстраиваться — надо немножко подождать», — призвала Тарасова в эфире Первого канала.

С ней не согласился хореограф Илья Авербух : «Повлиял ли на Загитову мировой рекорд Косторной? Я не думаю. Думаю, это нервы после сорванного первого каскада. Алина — большая молодец, хотела вытащить программу, усложнила следующий прыжок, но не получилось. Она боролась, сражалась — это вызывает уважение». А тренер Инна Гончаренко заметила:

«После проката Алина заплакала, и это было лишним. Она боец и должна настроиться не то что на прыжковый набор, а на показ своей программы. У нее все получится».

Между тем 66,84 балла — это худший для Загитовой результат в карьере по новой системе оценивания. Олимпийский чемпион Роман Костомаров на этот счет высказался довольно резко:

«Надо вовремя заканчивать. Конечно, они [Загитова и другая россиянка Евгения Медведева] могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты», — заявил он.

Самодурова, несмотря на довольно нервную разминку, ошибок в прокате не допустила. Но даже чистое выступление не позволило ей подобраться к тройке лидеров: базовая сложность программы у фигуристки невысокая. Каскад (из флипа и тулупа в три оборота) стоит в начале программы, лутца нет вообще — вместо него более простой риттбергер. Но ведь для ученицы Алексея Мишина за радость просто не упасть: в текущем сезоне она с трудом собирает элементы, борясь с пубертатом.

Кихира же на льду не была безупречна: хотя она тоже обошлась без падений, от Косторной отстала сильно. Чисто визуально хуже и ее тройной аксель — он ниже и исполнен на меньшей скорости. Кроме того, россиянка гораздо увереннее выезжает с этого элемента. Каскады у спортсменок идентичны, а вот третий прыжок у японки проще. Это риттбергер, который японка еще и приземлила не слишком удачно. За счет этого ученица Тутберидзе обеспечила себе комфортное преимущество перед произвольной. Это особенно важно, ведь она не прыгает «квады». Косторная и Кихира в итоге заняли два первых места, а Загитова проиграла еще и американке Карен Чен , став четвертой. Вслед за олимпийской чемпионкой — Ямашитой и Ын Су, Самодурова стала только седьмой.

Во второй день Самодурова попала в первую разминку. Загитова и Кихира катались перед Косторной, а закрывала соревнования Чен. Самым сложным техническим контентом на бумаге обладала японка: четверной сальхов и два тройных акселя. Последние продемонстрировать собиралась и Косторная, а олимпийская чемпионка в качестве козыря заявила ставший злополучным тройной лутц — тройной риттбергер.

Ученица Алексея Мишина, как и в короткой программе, не сорвала ни одного элемента. При этом судьи были к ней очень строги, не поставив надбавок там, где это можно было сделать. И если дорожки шагов Самодурова действительно исполняет довольно посредственно, то вращения заслуживают куда больших баллов. То же самое — прыжки, которые хоть и невысоки, но докручены. Авербух в эфире Первого канала признал, что фигуристка недополучила баллов по итогам обеих программ. Сама россиянка после проката заявила: «Вообще не понимаю оценок судей. Алексей Николаевич тоже не согласен». Софью поддержал Алексей Ягудин : «То, что произошло с судейством в Китае и затем в Японии, — это просто издевательство. Считаю, что она такого не заслужила».

Загитова на разминке выглядела крайне собранной. Получилось не все, но это, похоже, не особо расстроило спортсменку. Во всяком случае, на сам прокат она выходила уверенно. И эта уверенность сохранялась на протяжении всей программы: лутц — риттбергер шел первым и получил едва ли не максимальную надбавку, аксель с тулупом, одиночный лутц, флип — ни в одном из прыжков судьи не отметили ошибок. Можно было, правда, усилить последний каскад из тройного флипа и двойных тулупа и риттбергера, зайдя на три оборота в одном из прыжков. Но и этого контента олимпийской чемпионке хватило, чтобы показать свой лучший результат в сезоне — 151,15 балла.

«Вчера не получилось — ну мало ли по какой причине. Нет ни одного сидящего человека в зале. Какая молодец! Она для себя сделала очень много. Потому что она знает: она в тяжелой ситуации может вот так собраться и вот так откатать!» — отреагировала Тарасова. А сама Алина признала, что справиться с неудачей накануне помогли тренеры: «И потом, я говорила, у меня уже есть опыт неудач, я сделала соответствующие выводы после выступления. Всегда хочется, чтобы зрители видели легкость катания, а не мучения спортсмена на льду», — заключила она.

После россиянки на льду появилась Кихира. Зал замер в ожидании четверного сальхова, но спортсменка прыгнула только тройной. Важно, что сделала она это с огромным запасом, как будто говоря:

«Скоро здесь будет "квад"». Скорее всего, японка решила сыграть на психологии соперниц, заявив этот прыжок. На деле же она не стала рисковать, чтобы гарантировать себе участие в финале серии: в случае падения все не было бы так однозначно. А вот на национальном чемпионате Кихира наверняка зайдет на четверной. Оба тройных акселя фигуристка исполнила уверенно, как и все остальные элементы. Кроме, пожалуй, каскада из тройных флипа и тулупа, где был очевидный недокрут. Что еще бросилось в глаза: удачная хореография и эмоциональность фигуристки. Высокие компоненты Рике поставили вполне заслуженно.

Косторная на разминке упала с тройного акселя. Не слишком успешно она справилась с ним и в программе: второй такой элемент получил пониженную стоимость. Было заметно волнение россиянки: она каталась зажато едва ли не до последней дорожки шагов, где ее наконец отпустило. Тогда она уже понимала, что выиграла этот этап. Потому что, несмотря на нервозность, не дала судьям повода всматриваться в элементы и искать недокруты. Выделилась Алена и тем, что сложный относительно большинства других прыжков лутц поставила в финал программы, а до этого чисто выехала с непопулярного среди фигуристок каскада тройной флип — тройной сальхов через ойлер.

По сумме двух программ ученица Тутберидзе набрала ровно 240 баллов. Косторная стала второй фигуристкой в истории, получившей эту сумму. Первая — Александра Трусова . После победы россиянка сказала: «Я очень рада, что у меня получилось побить мировой рекорд. Когда выучила тройной аксель, я думала, что у меня это, наверное, получится. Хотелось бы побить мировой рекорд во всех видах — и в короткой, и в произвольной, и по сумме». Она добавила, что пока это — лишь мечты. Американка Чен, которая каталась последней, допустила ряд ошибок и в итоговом протоколе пропустила вперед Загитову. Для олимпийской чемпионки отвоевать бронзу было очень важно: в первой половине сезона она не была так уж стабильна. А Самодурова заняла шестое место.