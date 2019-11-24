Российская фигуристка Евгения Медведева поздравила свою маму с Днем Матери, сообщает "Спорт-Экспресс".
В своем Instagram спортсменка опубликовала трогательный пост, который посвятила своей маме.
"Хочу поздравить всем мам! Лично для меня мама — главный человек в жизни, и я надеюсь, что она всегда будет здорова и счастлива! Ну, а я постараюсь помогать ей во всем", — написала фигуристка.
На этапе Гран-при в Москве фигуристка заняла второе место.
Ранее постановщик номера Медведевой высказался о таланте фигуристки.