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Авербух неоднозначно высказался о мировых рекордах в фигурном катании 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Авербух высказался о мировых рекордах в фигурном катании
Фото: РИА Новости
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух поделился мнением о важности рекордов в современном фигурном катании.
«Фигурное катание — не лёгкая атлетика, где всё измеряется конкретными показателями. Здесь очень многое относительно, так как на каждом турнире работает новая судейская бригада, придерживающаяся своих принципов. Кроме того, не стоит забывать о факторе страны-хозяйки турнира. Поэтому все эти рекорды существуют скорее для прессы, больше никто на них внимания не обращает», — заявил Авербух RT.
Ранее он высказал мнение, что ISU не стоит расширять количество финалистов Гран-при из-за гегемонии россиянок.
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Теги:
Фигурное катание , Илья Авербух
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