План Б: Плющенко решил навсегда завязать с коньками

План Б: Евгений Плющенко решил навсегда завязать с коньками

В новом выпуске шоу «ЯнаСупер» фигурист Евгений Плющенко заявил, что готов покончить с коньками во всех видах через 4 года.

По его словам, он планирует откатать еще 4 года максимум, до 40 лет, а после все. К такому неожиданному решению Евгений пришел после диалога с Яной Рудковской, который прошел на повышенных тонах.

Сначала фигуриста вырвали с его любимой дачи на природе на церемонию вручения наград в Санкт-Петербурге — чего он не очень-то и хотел.

После возникла проблема с заселением в номер в отеле, что тоже не прибавило позитивных эмоций уже взвинченному спортсмену. Вскоре диалог зашел о работе, Яна похвалила Филиппа Киркорова за его трудолюбие и способность давать практически любое количество концертов в месяц.