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Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке 

ТАСС + ещё 16 5 часов назад
Туктамышева исполнила четверной тулуп
Фото: ТАСС
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выполнила в ходе тренировки четверной тулуп. Видео с исполнением прыжка выложил на своей странице в Instagram агент Ари Закарян.
Ранее тренер 22-летней спортсменки Алексей Мишин заявлял ТАСС о том, что невозможно оставаться конкурентоспособной в современном фигурном катании без исполнения четверных прыжков. На текущий момент три фигуристки в мире исполняют прыжки в четыре оборота — россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также Элизабет Турсынбаева из Казахстана.
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале Гран-при сезона-2014/2015. Она одной из первых в мире начала исполнять сложнейший среди всех тройных прыжков — аксель. В нынешнем сезоне фигуристка завоевала бронзовые медали на этапах Гран-при в Лас-Вегасе (США) и китайском Чунцине.
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Теги:
Фигурное катание , Александр Трусов , Алексей Мишин , Анна Щербакова , Ари Закарян , Елизавета Туктамышева , Элизабет Турсынбаева , ИТАР-ТАСС
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