«Важно вовремя закончить»: Загитовой посоветовали уйти

Текущий сезон тяжело складывается для олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой. Она приняла участие в двух этапа Гран-при, где сумела завоевать серебро и бронзу. Этого хватило, чтобы попасть в финал престижной серии, однако критика в адрес фигуристки становится все интенсивнее.

Результаты 17-летней Загитовой, которая доминировала на протяжении нескольких предыдущих сезонов, в первую очередь связана с выходом на новый уровень супертрио Тутберидзе в лице владеющих четверными прыжками Александры Трусовой Анны Щербаковой , а также имеющей в своем арсенале тройной аксель Алены Косторной.

Собственно, именно в соперничестве с ними Загитова пока не может выйти на лидирующие позиции, с трудом выбиваясь в призы. Происходит это из-за того, что технические навыки более молодых спортсменок превосходят умения действующей чемпионки мира. Та же Трусова включает в свою программу по четыре квада, которые суммарно (при чистом исполнении) приносят ей как минимум 50 баллов преимущества. Тройной аксель, который умеют исполнять Косторная, Елизавета Туктамышева , японка Рика Кихира и некоторые другие фигуристки, тоже относится к элементам уровня ультра-си.

У Загитовой из этого прыжкового набора нет ничего, а на одних оценках за компоненты, как показали старты, далеко не уедешь. В похожей ситуации оказалась и Евгения Медведева , которая и вовсе в финал Гран-при квалифицироваться не смогла, несмотря на чистые и, как считают некоторые эксперты и болельщики, более интересные прокаты.

На то, что Загитовой пора заканчивать с фигурным катанием, намекнул чемпион Олимпиады 2006 года Роман Костомаров. По его мнению, нет никаких предпосылок к тому, что результаты фигуристки в этом сезоне улучшатся.

«Я не раз говорил о том, что важно вовремя закончить. Алина не прыгает четверные прыжки, не умеет делать тройной аксель. Без этих элементов рассчитывать на победу в соревнованиях теперь невозможно. Никто не запрещает ей кататься, но высоких результатов у Алины не будет», — приводит слова атлета RT.

Что касается Медведевой, то у нее ситуация и вовсе обстоит сложнее. Ее классический прыжковый набор уступает даже тому, что есть у Загитовой. Как итог, второй сезон подряд она не попадает в финал Гран-при и демонстрирует крайне низкие результаты на фоне остальных российских одиночниц — после переезда в Канаду, где она теперь тренируется под руководством местного специалиста Брайана Орсера , из серьезных достижений она добилась лишь бронзы первенства мира в прошлом году. На этапе Skate Canada в этом сезоне Медведева стала только пятой.

Бывшая партнерша Костомарова Татьяна Навка, с которой они брали золото Игр, не стала категорично оценивать шансы Загитовой и Медведевой на конкуренцию с более юными оппонентками. Фигуристка считает, что решение о завершении карьеры спортсмены должны принимать сами.

«Ой, это такой сложный вопрос, и мне кажется, что никому нельзя судить и говорить, кому заканчивать, а кому нет. Только сам человек, спортсмен или его тренерский состав могут решать подобные вопросы», — цитирует Навку РИА «Новости».

Однако, как считает трехкратная чемпионка Европы, в катании двух медалисток Олимпиады в Пхенчхане наблюдается существенный прогресс в плане эстетической части, и это большой плюс для их наследия в спорте. В болельщицкой среде такое катание принято называть «зрелым» — оно, как предполагается, формируется по ходу взросления, вызывает у зрителя больше эмоций и раскрывает фигуриста как личность. Навка не думает, что в будущем Загитову ждет катастрофа из-за неспособности оставаться первой.

«В любом случае Алина подросла, она оформляется. Медведева уже прошла этот этап, а Алина как раз на этой стадии.

Мы все видим, что она стала женственнее. Если на Олимпиаде она была ребенком, то сейчас выросла в красивую девушку.

Безусловно, в текущий период ей сложнее. А дальше посмотрим, что будет. Но на данный момент она величайшая фигуристка мира, олимпийская чемпионка. А ей всего семнадцать лет. Вся жизнь впереди, огромное количество дверей перед ней могут открываться. Главное — желание. Я работала с ней, и скоро нам предстоит работать еще вместе. Она потрясающе добрая светлая девочка с правильными мозгами. Воспитанная, не заносчивая», — добавила она.