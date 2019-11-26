Сравнил американца с остатками еды: Ягудина гонят с ТВ

«Бестактность и хамство»: почему зрители ополчились на Ягудина

Автор петиции заявил, что Ягудин систематически выражает свое негативное отношение к некоторым фигуристам, тогда как спортивный комментатор должен быть беспристрастным.

«Зрители неоднократно отмечали некорректные, бестактные и хамские высказывания в отношении американского фигуриста Джейсона Брауна, российского спортсмена Михаила Коляды или латвийского фигуриста Дениса Васильевса», — отмечается в петиции.

Комментируя выход Брауна на лед, Ягудин заявлял, что фигурист будет «задирать ноги и все», а также сравнивал выступление американца с остатками еды после обеда, которые «жалко бросать», поэтому приходится смотреть.

Сам Ягудин объяснял, что Браун не тратит сил на изучение сложнейших четверных прыжков, а выполняет тройные элементы, дорожки и вращения, в итоге получая такие же баллы, как некоторые его соперники за четверные прыжки.

Ягудин подчеркивал, что для него мужское фигурное катание — это именно четверные прыжки.

Авербух назвал претензии к Ягудину «чушью», отмечает «Чемпионат». Он подчеркнул, что у Ягудина и Тарасовой получился отличный комментаторский тандем. Сама Тарасова назвала Ягудина профессионалом и заявила, что не болельщики берут комментаторов на работу.

Как сообщал «Рамблер», ранее Ягудина критиковали в Сети за празднование Хэллоуина и заявления об атеизме. Олимпийский чемпион ответил, что его не волнуют такие претензии.