За что мстят Ягудину. Скандал в фигурном катании

Ягудину мстят за нелюбовь к американцу. Странный скандал в фигурном катании

Зрители требуют отстранить Ягудина от работы комментатором. У них ничего не выйдет. Губерниев не даст соврать.

В фигурном катании новый скандал — неожиданный и странный. Некая группа «постоянных зрителей трансляций фигурного катания на Первом канале» требует отстранить от работы комментатором олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Дескать, он выражает «личное негативное отношение к отдельным фигуристам», допускает «бестактные и хамские высказывания» и даже «настраивает неопытного зрителя против достойных спортсменов».

Ну, с такими аргументами разве поспоришь? Надо немедленно гнать Ягудина из телевизора. А с ним ещё добрую половину комментаторов. Ага.

За что ополчились на Ягудина?

Денис Васильев и Вряд ли сейчас в России есть хоть один комментатор, который нравился бы абсолютно всем. Вполне можно допустить, что манера работы Ягудина кого-то не устраивает. Тем не менее, до появления скандальной петиции призывов убрать чемпиона из эфира на форумах и в соцсетях почти не было. Так что же настолько возмутило «постоянных зрителей» в комментаторе Ягудине, что они пошли на крайние меры? Петиция с названием «Отстранить Алексея Ягудина от комментирования соревнований по фигурному катанию» была создана на известной платформе пользователем Екатериной Ивановой . Суть претензий сводится к тому, что олимпийский чемпион оценивает фигуристов по личным критериям мужественности и навязывает зрителям собственное негативное мнение о таких спортсменах, как Джейсон Браун Михаил Коляда . По мнению недовольных, манера работы Ягудина не соответствует «базовым ценностям спорта» и нарушает принципы социальной ответственности и взаимного уважения.

«Абсолютная чушь»

Ягудин во время трансляций мужских соревнований действительно порой проходится по фигуристам, не обладающим высокой сложностью. Некоторые его реплики и правда можно назвать неуважительными по отношению к тому же Брауну, но личных оскорблений Алексей себе не позволяет. А уж отстранять комментатора за «выражение личного негативного мнения» — это вообще курам на смех. Как и предположение о том, что «грубые заявления в социальной сети» могут найти продолжение и «в рамках федерального канала». Если сомневаться в профессионализме человека на основании его постов в соцсетях, то тогда полстраны может лишиться рабочих мест. Коллеги по Первому каналу тоже не видят причин для отстранения Ягудина. Илья Авербух назвал петицию «абсолютной чушью», а Тарасова отметила, что Ягудин «объективно говорит», что считает нужным.

Ягудин в хорошей компании