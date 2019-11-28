Тотьмянина назвала примами Загитову и Медведеву 

Известная российская фигуристка Татьяна Тотьмянина назвала примами 20-летнюю двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву и 17-летнюю олимпийскую чемпионку Алину Загитову, передает РИА "Новости".
По мнению олимпийской чемпионки 2006 года в парном катании, в данный момент эти две фигуристки находятся на своем максимуме, показывая красивое взрослое катание, а не только прыжки. При этом Тотьмянина отметила и трех молодых спортсменок, сделавших сенсацию в этом сезоне своими четверными прыжками.
"Жаль, что у сборной России только три квоты на чемпионатах мира и Европы, так как каждая из них очень интересна. Думаю, чемпионат России будет, можно сказать, чемпионатом мира", — поделилась фигуристка.
Ранее Ирина Слуцкая с восторгом отреагировала на четверной тулуп 22-летней Елизаветы Туктамышевой.