Тотьмянина назвала примами Загитову и Медведеву

По мнению олимпийской чемпионки 2006 года в парном катании, в данный момент эти две фигуристки находятся на своем максимуме, показывая красивое взрослое катание, а не только прыжки. При этом Тотьмянина отметила и трех молодых спортсменок, сделавших сенсацию в этом сезоне своими четверными прыжками.