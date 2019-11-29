«С этим мусором только так». Ягудин вступился за Самодурову

Ягудин заступился за Самодурову в Instagram

На своей странице в социальной сети спортсменка выложила пост, а один из подписчиков написал ей: «Я же говорил, что ты больше ничего не выиграешь».

Ягудин не остался в стороне от этого и ответил пользователю.

"Странно, что ты, дебил, здесь, а не у меня на странице! У меня скопление таких, как вы! Жду", — написал экс-фигурист.