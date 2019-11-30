Медведева: четверные прыжки? Похоже на издевательство

Медведева: четверные прыжки? Иногда это похоже на издевательство

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что ей надоели бесконечные вопросы журналистов про четверные прыжки. «Очень много этих вопросов, слишком много. Я закончила свою произвольную программу и вышла в микст-зону. Один и тот же вопрос пятый раз подряд. Не только я, а и многие другие фигуристы, которые не исполняют четверные прыжки, отвечали уже кучу раз. Но нас продолжают спрашивать. Иногда это уже начинает напоминать издевательство. Как будто бы: «Евгения, а когда вот уже? А вот когда?» И ты сидишь: «Ну я же говорила уже. Я четыре раза отвечала в микст-зоне при всех, сейчас ещё раз меня спрашивают. Давайте следующий вопрос», — сказала Медведева в передаче «ФК» на Первом канале.

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