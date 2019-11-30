Медведева: четверные прыжки? Похоже на издевательство

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что ей надоели бесконечные вопросы журналистов про четверные прыжки.
«Очень много этих вопросов, слишком много. Я закончила свою произвольную программу и вышла в микст-зону. Один и тот же вопрос пятый раз подряд. Не только я, а и многие другие фигуристы, которые не исполняют четверные прыжки, отвечали уже кучу раз. Но нас продолжают спрашивать.
Иногда это уже начинает напоминать издевательство. Как будто бы: «Евгения, а когда вот уже? А вот когда?» И ты сидишь: «Ну я же говорила уже. Я четыре раза отвечала в микст-зоне при всех, сейчас ещё раз меня спрашивают. Давайте следующий вопрос», — сказала Медведева в передаче «ФК» на Первом канале.