«Я запросто транжирю свои деньги»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как транжирит деньги, заработанные на льду. В эфире Первого канала спортсменка призналась, что может потратить много денег на поход в изысканный ресторан, на сценический костюм или на очень дорогое блюдо, чтобы узнать его вкус.

«Я запросто транжирю свои деньги… Деньги для меня — это возможности», — сказала Медведева.

По словам девушки, однажды она сделала знакомому королевский подарок на день рождения — премиальные запонки известного бренда.

Напомним, что недавно Евгения завоевала серебро на этапе Гран-при в Москве и заняла пятое место на соревнованиях в Канаде. Фигуристка стала мировой знаменитостью благодаря сложным четверным прыжкам.