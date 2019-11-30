Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как транжирит деньги, заработанные на льду. В эфире Первого канала спортсменка призналась, что может потратить много денег на поход в изысканный ресторан, на сценический костюм или на очень дорогое блюдо, чтобы узнать его вкус.
«Я запросто транжирю свои деньги… Деньги для меня — это возможности», — сказала Медведева.
По словам девушки, однажды она сделала знакомому королевский подарок на день рождения — премиальные запонки известного бренда.
Напомним, что недавно Евгения завоевала серебро на этапе Гран-при в Москве и заняла пятое место на соревнованиях в Канаде. Фигуристка стала мировой знаменитостью благодаря сложным четверным прыжкам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Медведева рассказала, как 11 лет подряд встречала 1 сентября на тренировках.