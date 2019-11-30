«Плохо отработал»: Плющенко отчитал сына за тренировку

«Плохо отработал»: Плющенко отчитал сына во время тренировки

Евгений Плющенко напомнил, что три года назад создал собственную школу фигурного катания «Ангелы Плющенко». Он отметил, что это было связано с травмой. Спортсмен решил поберечь себя. Сейчас он также тренирует своего шестилетнего сына Сашу Плющенко. Мальчик делает успехи на льду и уже не раз побеждал на соревнованиях.

«Если честно, я хотел, чтобы Саша занимался другим видом спорта — хоккей или футбол», — признался Плющенко в передаче «ЯнаСупер».

По словам спортсмена, потом он увидел, что мальчику нравится кататься на коньках. Также на него повлияла жена Яна Рудковская

«Потом Яна сказала, что надо продолжать династию, надо пробовать, чтобы он был лучше чем ты. В общем, я смирился, но я уже не расстраиваюсь», — поделился фигурист.

Евгений не стал скрывать, что он жесткий тренер. По его словам, порой он может кричать, одергивать. Чемпион объяснил, что дети не всегда хотят работать, поэтому ему приходится прикладывать много усилий. В шоу были показаны отрывки тренировки Гном Гномыча. Плющенко был недоволен тем, что мальчик не выложился на все 100%.

«Сегодня тренировка не суперская была. Два сальто откатал, недокрут. Сегодня тренировка так себе. В чем проблемы? Запланировали все двойные сделать, но мы так учиться будем лет пять. Ты плохого сегодня отработал», — отчитал он наследника.

«Просто у меня спина болела», — пожаловался Саша. «У нас перерыва нет вообще», — также отметил он следом.