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Плющенко хочет подать в суд из-за слухов о любовнице 

Рамблер 9 часов назад
Плющенко хочет подать в суд из-за слухов о любовнице
Фото: РИА Новости
По словам продюсера Яны Рудковской, ее муж, известный фигурист Евгений Плющенко, собирается подать в суд на распространителей информации о том, что у него есть любовница. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, около двух недель назад в СМИ появилась информация о том, что любовница Плющенко живет в Санкт-Петербурге, и якобы фигурист помогает ей деньгами.
«Пусть пишут все, что угодно. Я с Женей нахожусь 24 часа в сутки. Мы с ним люди венчанные, понимаете? Но не хотим, чтобы такая клевета была в умах у людей. Нам звонят из Америки наши друзья, известные люди, переживают. Это обсуждается сейчас не только кулуарно, но и среди наших приятелей. Я знаю, что Женя будет подавать в суд, это он прощать не собирается. Уже перебор…», — заявила Яна Рудковская.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Рудковская в ходе презентации шоу «ЯнаСупер» рассказала, что из-за реалити-проекта, в котором откровенно показана ее жизнь, серьезно поссорилась с мужем. По ее словам, изначально Евгений Плющенко отказался участвовать в съемках и уехал вместе с их общим сыном — Сашей — в деревню, где парился в бане и кормил свиней. Однако затем паре удалось помириться.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии1 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Фигурное катание , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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