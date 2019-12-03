Авербух назвал фаворитов финала Гран-при 

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух назвал российских фигуристок Алёну Косторную и Александру Трусову главными претендентами на победу в финале Гран-при. Итоговый турнир серии пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.
"Не думаю, что есть человек, который сейчас однозначно бы назвал фаворита финала, но, наверное, если смотреть по результатам этапов, то это — Алёна Косторная и Александра Трусова. Объективно они — два фаворита финала", — цитирует Авербуха «Команда России».
Он отметил, что оценки Касторной за короткую программу могут быть выше, чем у Трусовой на 10 баллов. Козырем Трусовой Авербух считает произвольную программу, которую в финале не следует усложнять дополнительным тройным акселем.
Ещё одним претендентом на победу в Турине Авербух называет Анну Щербакову. Он также уверен в хороших перспективах Алины Загитовой. Для того, чтобы оказаться на пьедестале она должна чисто исполнить короткую программу.
Ранее News.ru сообщал, что Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список номинантов на звание самого ценного фигуриста сезона, поскольку внесли наибольший вклад в популяризацию фигурного катания. В расширенный список также включены россияне Алёна Косторная, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.