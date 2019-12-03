Авербух назвал фаворитов финала Гран-при

"Не думаю, что есть человек, который сейчас однозначно бы назвал фаворита финала, но, наверное, если смотреть по результатам этапов, то это — Алёна Косторная и Александра Трусова. Объективно они — два фаворита финала", — цитирует Авербуха «Команда России».

Он отметил, что оценки Касторной за короткую программу могут быть выше, чем у Трусовой на 10 баллов. Козырем Трусовой Авербух считает произвольную программу, которую в финале не следует усложнять дополнительным тройным акселем.