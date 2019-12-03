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Костюм фигуриста из РФ сочли оскорбительным 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Костюм фигуриста из РФ сочли оскорбительным
Фото: РИА Новости
В костюме российского фигуриста Антона Шулепова усмотрели оскорбление жертв Холокоста, спортсмена исключили из кандидатов на приз за лучший костюм сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU).
Как сообщал «Рамблер», Шулепов показал произвольную программу под музыку из фильма «Список Шиндлера». Он выступал в костюме, для которого использовали элементы форм заключенных немецких концлагерей и желтую звезду.
Интернет-пользователи раскритиковали эту идею и заявили, что использовать тему геноцида в спортивных и развлекательных мероприятиях — неуважительно.
В ISU заявили, что костюм попал в список претендентов на премию по ошибке. В организации принесли извинения за «негативные чувства», которые это могло вызвать.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Фигурное катание , Антон Шулепов , ИТАР-ТАСС , Reuters
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