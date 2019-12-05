Косторная допустила ошибку на тройном акселе в Турине

Российская фигуристка Алена Косторная допустила ошибки на тренировочном прокате в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию в Турине, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.

В ходе исполнения произвольной программы под саундтрек к саге "Сумерки" спортсменка приземлилась на две ноги после исполнения сольного тройного акселя, а также испытала сложности на выезде с каскада тройной флип + тройной тулуп, едва не упав.

Однако затем Косторная показала чистый тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. В ходе проката фигуристке удалось избежать падений.

Также во время занятия на льду без музыки фигуристка демонстрировала каскад тройной аксель + тройной тулуп.