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«Все понимают, что у наших не выиграть» 

Lenta.ru + ещё 12 10 часов назад
«Все понимают, что у наших не выиграть»
Фото: Reuters
Финал Гран-при по фигурному катанию в 2019 году принимает итальянский Турин. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря. В мужском одиночном катании сборную России представят Александр Самарин и Дмитрий Алиев: они должны будут побороться за бронзу, а золото и серебро, скорее всего, разыграют японец Юдзуру Ханю и американец Нэтан Чен. В танцах на льду неплохие шансы попасть на пьедестал сразу у двух отечественных дуэтов — Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым и Александры Степановой с Иваном Букиным. Правда, соперничать с французами-рекордсменами им будет трудно. Рассчитывать же на победу российские фигуристы могут в соревнованиях спортивных пар: фаворитами являются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в то время как Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин поспорят за второе и третье места с китайцами и канадцами. Но самым жарким должен быть финал у девушек-одиночниц. Туда пробились сразу четыре россиянки: Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и Алина Загитова. Все они тренируются в группе Этери Тутберидзе. Конкуренцию им составят японка Рика Кихира и американка Брэди Теннел. Чего ждать от этого старта — разбиралась «Лента.ру».
«Такие спортсмены, как Загитова, просто так никогда не сдаются»
«Если говорить о фаворитах, то ими являются в первую очередь Косторная, Трусова, ну и потом все-таки Щербакова, наверное», — заявил хореограф Илья Авербух в преддверии финала Гран-при.
И на бумаге это действительно так. То есть, если сравнить техническую сложность программ всех участниц турнира, именно эти спортсменки окажутся на вершине рейтинга. Разве что возглавит его не Косторная, а Трусова, в активе которой четыре четверных прыжка в произвольной программе. А еще где-то между Косторной и Щербаковой будет японка Кихира. Последние две также владеют квадами, хотя Рика на соревнованиях их пока не показывала.
Если посмотреть на компоненты, которые фигуристки получали в первой части сезона, то в топе вновь будет Косторная, а с ней — Загитова. Для олимпийской чемпионки вторая оценка — спасательный круг. Алина в межсезонье не выучила ни четверные, ни тройной аксель, а с Игр в Пхенчхане даже упростила программу. Особенно это заметно в короткой: если раньше первым элементом стоял двойной аксель, а сложнейшая связка тройной лутц — тройной риттбергер была ближе ко второй половине, то теперь их поменяли местами. Впрочем, это помогает не всегда: на японском этапе мировой серии Загитова и вовсе осталась без каскада, когда после лутца не смогла подняться для второго прыжка.
В прошлом сезоне Алина уступила в финале Кихире — с этого началась ее безвыигрышная серия, которая продлилась до мартовского чемпионата мира. На реванш сейчас рассчитывать сложно: даже попадание спортсменки на пьедестал не кажется таким уж вероятным. И Загитова наверняка это понимает. Еще после контрольных прокатов в сентябре она призналась, что ей только и остается делать стабильно то, что она уже умеет — за бывшими юниорками с их космической базой не угнаться. Тогда она добавила, что медали и высокие места для нее уже не главное, куда важнее — удовольствие от выхода на лед.
Это необычная, но довольно сильная мотивация. Так что если настрой сохранится, у фигуристки появится шанс. Спокойное и чистое исполнение программ поможет ей приблизиться к соперницам, которым она заведомо уступает десятки баллов. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин сказал: «Она в последние годы показала, что такие спортсменки, как Алина Загитова, просто так никогда не сдаются». Старт в Турине для спортсменки — отличная возможность подтвердить это.
«Прыжки у нее прям мужские»
Еще меньше верится, что за медаль будет бороться Теннел. Она настоящий аутсайдер этого финала. Попадание американки туда у многих до сих пор вызывает вопросы: по мнению некоторых специалистов, куда больше достойны этого россиянки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. По одной из версий, судьи специально «задвигали» отечественных фигуристок, чтобы финал не получился репетицией чемпионата России. Особенно это касается Туктамышевой: низкие компоненты, которые она получила на двух этапах, объяснить пока не смог никто. Вице-чемпионка мира Алена Леонова признала: «В этом сезоне более предвзято после каждого проката смотрели на фигуристок. Под микроскопом что-то пытались найти, чтобы снизить оценку. Это всегда было и будет».
Непросто придется и Щербаковой. Хотя именно она обладательница исторического достижения — двух чисто исполненных четверных лутцев в одной программе. Ее судьи почему-то не жалуют: очень строго подходят к оценке как технических элементов, так и компонентов. Придирками это назвать сложно, но ведь не секрет, что на огрехи в прокатах или недостаток опыта у некоторых других спортсменок рефери часто закрывают глаза. Пример тому — Косторная, которой сразу же после выхода на взрослую арену взвинтили вторую оценку.
David Becker / AP
Да, в катании Алены — именно во владении коньком — трудно отыскать что-то несовершенное. Она по праву одна из самых сбалансированных фигуристок мира. Кроме того, в ее активе два тройных акселя в произвольной программе — мощное оружие, которое в борьбе с квадистками тоже может быть эффективно. На этапе в Сайтаме фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе: четверные в ней запрещены, поэтому это и стало возможно. Причем ее шансы вновь победить в короткой программе в Турине довольно высоки.
«Алена для меня на данный момент — эталон женского фигурного катания. Это такое владение корпусом, классные шаги, классные переходы. А прыжки у нее прям мужские», — заявил бронзовый призер чемпионата Европы Константин Меньшов.
С последним поспорит разве что рекордсменка Трусова.
«Трусова всегда была сильной девочкой и остается такой»
Александра только раз чисто выехала из всех четырех квадов в одной программе. А за технику она однажды пробила 100 баллов — гроссмейстерская отметка даже для мужчин. Но и с падениями фигуристка недосягаема: этап Гран-при в Москве она выиграла, сорвав два прыжка, один из которых был в каскаде. После короткой программы Трусова легко может не попасть в тройку, уступив лидеру от трех до десяти баллов, зато после произвольной почти со стопроцентной вероятностью станет первой.
Недавно в сети появилось видео, на котором фигуристка чисто выезжает с тройного акселя. Она вряд ли станет включать этот прыжок в свои выступления до чемпионата мира в марте, но сам факт, что и этот элемент ультра-си ей покорился, восхищает. Ее бывший тренер Александр Волков отметил: «Саша всегда была сильной девочкой и остается такой. Надеюсь, ее хватит еще надолго». Никто не скажет, как сложится карьера этой ученицы Тутберидзе и на сколько ее действительно хватит, учитывая риск, на который она идет. Но на этот финал Гран-при хватить точно должно: пока Трусова — самая главная претендентка на победу. И никто не удивится, если ей покорится очередной мировой рекорд.
Прошлогодняя чемпионка Кихира, скорее всего, поборется за бронзу. В ее арсенале один тройной аксель в короткой и два — в произвольной программе, но стабильности японке пока недостает. При этом она может рассчитывать на лояльность судей: фигуристка выступает на взрослом уровне уже второй сезон, так что в недостатке опыта упрекнуть ее нельзя. Весь прошлый год она боролась с собственными нервами — они подводили в самый неподходящий момент. Теперь Рика выиграла два серебра на этапах мировой серии. К весне японка, вполне возможно, покажет четверной сальхов на официальном старте. На тренировках она с ним уже справляется, а на соревнованиях — только заявляет. Надо думать, для устрашения соперниц. С этим квадом она станет по-настоящему опасной. Кроме того, у Кихиры, как и у Косторной и Загитовой, всегда хорошая вторая оценка. И она, судя по всему, будет только расти.
Хотя расклад перед началом турнира более-менее понятен, в фигурном катании очень часто все развивается по самому непредсказуемому сценарию. За что точно не стоит опасаться, так это за статистику группы Тутберидзе. Ее ученицы не проиграли пока ни одного старта в сезоне, и кто-то из них обязательно заберет золото в этот раз.
«На Этери и ее учениках встают залы. Все понимают, что у наших не выиграть», — подтвердила заслуженный тренер Татьяна Тарасова.
Короткую программу фигуристки покажут 5 декабря, начало соревнований в 21:50 по московскому времени.
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Теги:
Фигурное катание , Статьи , Российские спортсменки , Евгения Медведева , Александра Трусова , Александр Самарин , Виктория Синицина , Илья Авербух , Анна Щербакова , Иван Букин , Анастасия Мишина , Александр Волков , Татьяна Тарасова , Денис Ходыкин , Алена Косторная , Елизавета Туктамышева , Дмитрий Козловский , Александра Бойкова , Алина Загитова , Алексей Ягудин , Дмитрий Алиев , Александра Степанова , Константин Меньшов , Дарья Павлюченко , Этери Тутберидзе , СБОРНАЯ РОССИИ , Lenta.ru , Reuters
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