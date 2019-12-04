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Финал близко: Загитова не приехала, Тутберидзе помогла Валиевой 

Газета.Ru 22 минуты назад
Без четверных и Загитовой: все о финале Гран-при
Фото: РИА Новости
Камила Валиева и Алиса Лью отказались от исполнения четверных прыжков на официальной тренировке, а Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная и вовсе не прилетели в Турин. В отсутствие своих взрослых учениц Этери Тутберидзе напряженно следила за юниорками, общалась на трибуне со своей дочерью Дианой Дэвис и теплыми объятиями встречала старых знакомых. «Газета.Ru» рассказывает о ярких событиях первого дня на финале Гран-при по фигурному катанию.

Японское нашествие

В первый официальный тренировочный день в Турине были видны сплошь японские болельщики, которые прибывали организованными автобусами, стояли в очереди на получение памятных сувениров и выясняли в кассе, остались ли еще билеты.
Кажется, что специально для японцев на первом этаже олимпийской арены «Палавела» продавались значки с изображением Винни-пуха — любимой игрушки двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Можно было также приобрести брелки и ювелирные украшения с коньками, раритетные журналы о фигурном катании за многие годы и, конечно, футболки с толстовками, цена которых доходила до €35.
В перерывах между прибытием японских автобусов территория возле катка была пустынна, а не по-итальянски холодная погода отпугивала от катка еще больше. Однако внутри арены оказалось не в пример теплее — и речь не только о температуре.
Привычно строгая Этери Тутберидзе много смеялась, приветствовала знакомых объятьями и активно общалась с Сергеем Дудаковым, наблюдая за тренировкой своих юниорок — Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой.
Фигуристки периодически подъезжали к наставнице, спрашивая совета, а Валиева даже достала откуда-то из-за бортика свою салфетницу в виде сказочного розового существа и вручила ее Тутберидзе. Тренер послушно приняла игрушку и держала ее, пока Камила доставала салфетку.

Главное разочарование — ноль четверных

Валиева заявила в произвольной программе сольный четверной тулуп. На этапе юниорского Гран-при в Челябинске девушка даже исполнила его в каскаде с двойным тулупом, однако в финале, видимо, решила не рисковать — в заявленном контенте нет подобных каскадов.
Еще меньше ей хотелось рисковать на тренировке перед решающим турниром, поэтому Камила не стала даже пробовать делать четверной.
В прокате произвольной программы под музыку группы Muse «Exogenesis Symphony Part III: Redemption» фигуристка сначала исполнила два двойных акселя подряд, тройной риттбергер и каскад тройной флип + тройной тулуп. После небольшого отдыха прямо посреди композиции Валиева вернулась к прокату каскадом тройной лутц + тройной тулуп, после чего показала тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + двойной тулуп.
Под конец проката Тутберидзе отошла подальше от борта и досматривала выступление Валиевой исподлобья.
Когда все закончилось, наставница немного расслабилась и подошла к борту, но хлопать не стала. Зрители же взорвались аплодисментами.
Другая ученица Тутберидзе Дарья Усачева, которая четверными пока не владеет, никаких ультра-си не обещала и идеально исполнила свою произвольную программу под «Je suis malade» Lara Fabian. Двойной аксель, тройной лутц + двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной флип + тройной тулуп и тройной флип — пока Усачева оставляет ощущение надежности.
Главная конкурентка россиянок — американская фигуристка Алиса Лью — заявила в произвольной программе два четверных лутца и два тройных акселя.
Это явно набор победителя, однако в ходе тренировочного проката Лью последовала примеру Валиевой и не стала выкладывать все карты на стол.
Вместо четверного лутца — только тройной — и пара сложных каскадов, вроде тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Однако Алиса все равно стала единственной юниоркой, которая порадовала публику элементом ультра-си, ведь в ее арсенале есть аксель в три с половиной оборота. Его девушка исполняла на тренировке неоднократно, соединяя в каскад с двойным тулупом.
Любопытно, что Алису очень тепло приветствовали зрители как при объявлении ее имени, так после многих прыжков. Россиянки такого внимания не удостоились, получая аплодисменты в основном только после проката под музыку.
Тем не менее падений Валиева и Усачева не допустили и выглядели вполне боеспособно. В целом довольной осталась и Тутберидзе, которая после прокатов расслабленно общалась со своей дочерью Дианой Дэвис.
Этери Тутберидзе общается со своей дочерью Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным, которые выступают в юниорском финале Гран-при pic.twitter.com/PeQihsu44l— Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 4, 2019

Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная не явились

Перед жеребьевкой короткой программы женщин в зал для пресс-конференций сбежалось множество фотографов, однако обнаружили они только японку Рику Кихиру и американку Брэди Теннел. Девушки сидели рядом и смиренно позировали для фото в течение нескольких минут.
Затем к ним явился представитель Международного союза конькобежцев (ИСУ):
«Насколько мне известно, остальные фигуристки еще не прибыли в Турин. Так что вам нужно будет вытянуть жребий за ваших коллег. Это не так сложно на самом деле».
Жеребьевка в отсутствие четырех участниц выглядела довольно комично.
Кихира и Теннелл хихикали, поглядывая друг на друга, когда надо было вытягивать номер для Загитовой (это сделала американка) или Трусовой (Брэди подтолкнула Рику, намекая, что это лучше сделать ей).
Было определено, Косторная будет выступать первой, Трусова — второй, Щербакова — третьей, Кихира — четвертой, Теннел — пятой, а Загитова закроет короткую программу.
Почему же россиянки проигнорировали жеребьевку и первое занятие на льду Турина? Видимо, тренерский штаб Тутберидзе рассудил, что девушкам будет удобнее спокойно готовиться дома и прибыть в Италию за день до соревнований, которые у них начнутся только в пятницу, 6 декабря. Пресс-атташе ИСУ Татьяна Фладе сообщила, что фигуристки только вылетают из Москвы, только когда до первой официальной тренировки оставалось около часа.
В итоге целый каток был свободен только для двух фигуристок, однако диктор арены, кажется, об этом не знал. Вскоре после проката Кихиры (она, кстати, единственная решила исполнить короткую программу, а не произвольную, и показала шикарный тройной аксель), диктор радостно объявил: «Следующий фигурист — Алена Косторная!»
Алена, конечно же, не вышла, из динамиков зазвучала какая-то нейтральная музыка, Теннелл и Кихира продолжили по очереди исполнять прыжки.
Внезапно композиция прервалась посередине, и диктор суровым голосом сообщил: «Алена Косторная — not present, Алина Загитова — not present, Александра Трусова — not present, Анна Щербакова — not present».
После этого музыка снова зазвучала с того момента, на котором прервалась. Теннелл меланхолично каталась в ожидании, когда организаторы поставят ее композицию, а в зал тем временем уже пробирались парники, которые тренировались позже.
В конце концов над ареной разнеслась музыка для произвольной программы американки, и она исполнила все свои элементы безошибочно.
Завтра женщин ждет еще одна официальная тренировка в 15.20 по московскому времени. Там будет гораздо больше ажиотажа и элементов ультра-си — Трусова, Косторная и Щербакова не должны подвести. Добавит интриги и Кихира, если решит прокатать произвольную программу, в которой она заявила четверной сальхов.
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Теги:
Фигурное катание , Статьи , Александра Трусова , Анна Щербакова , Сергей Дудаков , Алена Косторная , Алина Загитова , Глеб Смолкин , Этери Тутберидзе , Газета.Ru
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