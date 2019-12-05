Медведеву осудили за «непристойное» фото

Пользователи Instagram уличили фигуристку Евгению Медведеву в том, что она сфотографировалась голой. Поклонники поинтересовались, почему спортсменка позвонила себе «обнаженку», и пожелали узнать, кто ее сфотографировал.

Провокационный пост Медведева опубликовала на своей странице 4 декабря. На снимке изображен силуэт фигуристки, полностью находящийся в тени. Спортсменка в момент, когда было сделано фото, любовалась восходом солнца.

«Canadian sunrise (Канадский рассвет — прим. ред.)», — подписала фото звезда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики фигуристки живо отреагировали на публикацию. Многие поклонники нашли снимок эротичным.

«У меня всего два вопроса: Почему голая и кто снимал?» — поинтересовалась пользовательница под ником jannymedo.

Медведева не оставила комментарий без внимания.

«Я не виновата, что у вас развращённое восприятие чёрной тени», — ответила спортсменка.