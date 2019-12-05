Медведеву осудили за «непристойное» фото 

Пользователи Instagram уличили фигуристку Евгению Медведеву в том, что она сфотографировалась голой. Поклонники поинтересовались, почему спортсменка позвонила себе «обнаженку», и пожелали узнать, кто ее сфотографировал.
Провокационный пост Медведева опубликовала на своей странице 4 декабря. На снимке изображен силуэт фигуристки, полностью находящийся в тени. Спортсменка в момент, когда было сделано фото, любовалась восходом солнца.
«Canadian sunrise (Канадский рассвет — прим. ред.)», — подписала фото звезда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики фигуристки живо отреагировали на публикацию. Многие поклонники нашли снимок эротичным.
«У меня всего два вопроса: Почему голая и кто снимал?» — поинтересовалась пользовательница под ником jannymedo.
Медведева не оставила комментарий без внимания.
«Я не виновата, что у вас развращённое восприятие чёрной тени», — ответила спортсменка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший партнер Татьяны Навки Роман Костомаров призвал чемпионку мира Евгению Медведеву «вовремя закончить» карьеру, отметив, что ей уже «не стоит надеяться на высокие результаты». Фигуристка в этом сезоне не добралась до финала Гран-при, заняв второе место на домашнем этапе в Москве и став пятой на этапе в Канаде.