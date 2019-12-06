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Новый четверной и безупречная Загитова: Тутберидзе подняла Турин 

Газета.Ru 5 часов назад
Безупречная Загитова: Тутберидзе подняла Турин
Фото: Газета.Ru
Ученицы Этери Тутберидзе сорвали аплодисменты на своей первой тренировке в рамках финала Гран-при по фигурному катанию. Александра Трусова поразила публику новым четверным прыжком, Анна Щербакова — каскадом с четверным лутцом, Алена Косторная — тройным акселем, а Алина Загитова идеально исполнила произвольную программу в образе Клеопатры. Не обошлось и без жестких падений. «Газета.Ru» рассказывает о самом интересном из первого дня россиянок в Турине.
Открытые тренировки, на которые продавались билеты и ради которых многие болельщики прилетели в Италию пораньше, начались еще 4 декабря, однако российские фигуристки пропустили их в полном составе. Тренерский штаб Тутберидзе решил, что им будет лучше провести еще один тренировочный день на привычном катке, а не прилетать за двое суток до соревнований, стартующих у женщин только в пятницу, 6 декабря.
По этой причине в первый день все любовались только японкой Рикой Кихирой и Брэди Теннел…
… а вот во второй зрителей ждала передозировка четверными.

Новый четверной и тройной аксель

Александра Трусова не стала откладывать дело в долгий ящик и сразу отправила публику в нокаут чистым исполнением тройного акселя.
Фигуристка показала этот элемент несколько раз, причем внешне без особых усилий. Это кажется особенно удивительным, учитывая, что Тутберидзе выложила видео с трикселем Трусовой только 23 ноября, да и сама девушка еще в сентябре признавалась, что чистого выезда с трикселя еще ни разу не было.
Однако пример Алены Косторной, которая освоила тройной аксель прямо по ходу сезона за пару недель, оказался заразителен, и теперь Трусова превратилась в настоящую машину.
Тройной аксель — это единственный элемент ультра-си (то есть повышенной сложности и, соответственно, стоимости), который женщинам позволяется исполнять в короткой программе. Четверные там запрещены, поэтому в этом сезоне Трусова обычно проигрывала сильным конкуренткам в короткой и наверстывала упущенное в произвольной.
Теперь же Русская Ракета может выносить всех с самого начала соревнований.
Правда, в Турине во время проката произвольной программы под музыку Александра триксель не прыгала, и в заявленном контенте его нет. Но зачем тренировать элемент, который не будешь показывать, прямо накануне проката?
Едва зрители успели привыкнуть к тройному акселю Трусовой, как она ошарашила их новым четверным прыжком — флипом.
Чистый четверной флип — такого еще не было на официальных соревнованиях женщин, и Александра, кажется, намерена стать первой.
Девушка исполнила этот прыжок не просто в ходе тренировочной сессии, а во время прогона программы под саундтрек к «Игре престолов», словно собирается показывать его на соревнованиях.
Флип шел первым, после чего спортсменка продемонстрировала и другие «квады» из своего арсенала — сальхов, лутц и каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов.
После проката Трусова немедленно подъехала к тренерам и выслушала замечания. Говорила в основном Тутберидзе, выразительно размахивая руками, — видимо, просила в каком-то моменте добавить экспрессии.
Затем Русская Ракета исполнила перед тренерами каскад тройной лутц + тройной риттбергер, заслужив одобрение Сергея Дудакова.
Был и забавный момент: Александра подъехала к бортику и исполнила небольшое вращение прямо перед Дудаковым — тот смешно обернулся один раз в ответ.
Накануне своего первого взрослого финала Трусова чувствует себя превосходно, а всех соперниц, скорее всего, ждет полный «дракарис».
Трусова получает наставления от Тутберидзе сразу после проката программы, известной в народе, как полный «Дракарис» pic.twitter.com/mbi3FdNFUM— Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 5, 2019

Повторить за Трусовой не получилось

Другая ученица Этери Тутберидзе, которая владеет четверным прыжком, — Анна Щербакова — провела тренировку чуть менее впечатляюще.
В арсенале этой юной звезды есть самый дорогой и сложный «квад» — лутц, — однако другие четверные пока Щербаковой не покорились, из-за чего она находится в позиции догоняющей по отношению к Трусовой.
На тренировке девушка пыталась вслед за Русской Ракетой исполнить четверной флип, но попытки закончились падением.
После одной из таких неудач Щербакова подъехала отдельно к Даниилу Глейхенгаузу, который провел с ней короткую беседу.
И