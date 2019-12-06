Новый четверной и безупречная Загитова: Тутберидзе подняла Турин

Открытые тренировки, на которые продавались билеты и ради которых многие болельщики прилетели в Италию пораньше, начались еще 4 декабря, однако российские фигуристки пропустили их в полном составе. Тренерский штаб Тутберидзе решил, что им будет лучше провести еще один тренировочный день на привычном катке, а не прилетать за двое суток до соревнований, стартующих у женщин только в пятницу, 6 декабря.

Этот лёд был только для Брэди Теннелл и Рики Кихиры pic.twitter.com/Q2O0tMoeAA— Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) 4 декабря 2019 г. По этой причине в первый день все любовались только японкой Рикой Кихирой и Брэди Теннел…

Новый четверной и тройной аксель

Александра Трусова не стала откладывать дело в долгий ящик и сразу отправила публику в нокаут чистым исполнением тройного акселя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🆃🅴🅰🅼 🆃🆁🆄🆂🅾🆅🅰 (@teamtrusova_official) 5 Дек 2019 в 5:07 PST Фигуристка показала этот элемент несколько раз, причем внешне без особых усилий. Это кажется особенно удивительным, учитывая, что Тутберидзе выложила видео с трикселем Трусовой только 23 ноября, да и сама девушка еще в сентябре признавалась, что чистого выезда с трикселя еще ни разу не было.

Однако пример Алены Косторной, которая освоила тройной аксель прямо по ходу сезона за пару недель, оказался заразителен, и теперь Трусова превратилась в настоящую машину.

Тройной аксель — это единственный элемент ультра-си (то есть повышенной сложности и, соответственно, стоимости), который женщинам позволяется исполнять в короткой программе. Четверные там запрещены, поэтому в этом сезоне Трусова обычно проигрывала сильным конкуренткам в короткой и наверстывала упущенное в произвольной.

Теперь же Русская Ракета может выносить всех с самого начала соревнований.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🆃🅴🅰🅼 🆃🆁🆄🆂🅾🆅🅰 (@teamtrusova_official) 5 Дек 2019 в 5:42 PST Правда, в Турине во время проката произвольной программы под музыку Александра триксель не прыгала, и в заявленном контенте его нет. Но зачем тренировать элемент, который не будешь показывать, прямо накануне проката?

Едва зрители успели привыкнуть к тройному акселю Трусовой, как она ошарашила их новым четверным прыжком — флипом.

Чистый четверной флип — такого еще не было на официальных соревнованиях женщин, и Александра, кажется, намерена стать первой.

Девушка исполнила этот прыжок не просто в ходе тренировочной сессии, а во время прогона программы под саундтрек к «Игре престолов», словно собирается показывать его на соревнованиях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🆃🅴🅰🅼 🆃🆁🆄🆂🅾🆅🅰 (@teamtrusova_official) 5 Дек 2019 в 6:31 PST Флип шел первым, после чего спортсменка продемонстрировала и другие «квады» из своего арсенала — сальхов, лутц и каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов.

После проката Трусова немедленно подъехала к тренерам и выслушала замечания. Говорила в основном Тутберидзе, выразительно размахивая руками, — видимо, просила в каком-то моменте добавить экспрессии.

Затем Русская Ракета исполнила перед тренерами каскад тройной лутц + тройной риттбергер, заслужив одобрение Сергея Дудакова

Был и забавный момент: Александра подъехала к бортику и исполнила небольшое вращение прямо перед Дудаковым — тот смешно обернулся один раз в ответ.

Накануне своего первого взрослого финала Трусова чувствует себя превосходно, а всех соперниц, скорее всего, ждет полный «дракарис».

Трусова получает наставления от Тутберидзе сразу после проката программы, известной в народе, как полный «Дракарис» pic.twitter.com/mbi3FdNFUM— Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) December 5, 2019

Повторить за Трусовой не получилось

Другая ученица Этери Тутберидзе, которая владеет четверным прыжком, — Анна Щербакова — провела тренировку чуть менее впечатляюще.

В арсенале этой юной звезды есть самый дорогой и сложный «квад» — лутц, — однако другие четверные пока Щербаковой не покорились, из-за чего она находится в позиции догоняющей по отношению к Трусовой.

На тренировке девушка пыталась вслед за Русской Ракетой исполнить четверной флип, но попытки закончились падением.

После одной из таких неудач Щербакова подъехала отдельно к Даниилу Глейхенгаузу , который провел с ней короткую беседу.

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