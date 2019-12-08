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Косторная, Щербакова и Трусова заняли три первых места в финале Гран-при 

RT на русском + ещё 97 8 часов назад
Россиянки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Фото: РИА Новости
Женские соревнования в финале Гран-при по фигурному катанию закончились триумфом российских спортсменок из группы Этери Тутберидзе. Алёна Косторная одержала победу с мировым рекордом по сумме двух программ, Анна Щербакова стала серебряным призёром, а Александра Трусова заняла третье место, первой среди девушек исполнив четверной флип. Алина Загитова из-за падения и недокрутов опустилась на шестое место, проиграв Рике Кихире и Брэди Теннелл.
Когда на арене «Палавела» закончился последний произвольный танец в исполнении Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, у российских болельщиков появилось время перевести дух до выступления девушек и небольшого подведения итогов финала Гран-при. Для фигуристов из России этот турнир сложился совсем не так, как ожидалось — лишь одна бронза в парном катании, никаких медалей у мужчин и танцоров. Сглаживать общее впечатление пришлось фигуристкам из группы Этери Тутберидзе. Чем-то это напомнило Олимпийские игры в Пхёнчхане, когда на всю российскую команду тоже возлагались большие надежды, но порадовать в личных соревнованиях смогли только девушки.
Только теперь Тутберидзе привезла в Турин не двух фигуристок, способных бороться за самые высокие места, а сразу четырёх. В прошлые годы такое представительство России неизменно вызывало разговоры о том, что занять весь пьедестал почёта им никак не будет позволено. Нынче же просто было бы невозможно представить такую ситуацию хотя бы потому, что после короткой программы отставание Брэди Теннелл и Рики Кихиры от Алёны Косторной, Алины Загитовой и Анны Щербаковой было довольно внушительным, а своего последнего слова ещё не сказала Александра Трусова, грозившаяся показать такую же сложную программу, как Натан Чен или Юдзуру Ханю.
Произвольная программа стартовала с выступления Теннелл и её попытки дотянуться хотя бы до результата Загитовой. Американка действительно постаралась и выдала один из лучших прокатов за карьеру. Кроме одного каскадного тулупа вся прыжковая часть Теннелл была исполнена идеально, без малейшего намёка на какой-то сбой. Года три назад с таким катанием фигуристка из США запросто могла бы соперничать с Евгенией Медведевой в её лучшей форме, но сейчас с оценкой 212,18 она запросто могла оказаться последней.
Кихира сразу же подвинула Теннелл, хотя её главной целью всё-таки были российские девушки. Ради этого японка вновь попыталась исполнить четверной сальхов. Действующая победительница финала Гран-при высоко взмыла вверх в начале своей программы и сделала все четыре оборота, но всё-таки упала. В остальном Кихира была безупречна, в том числе на тройных акселях. Эту битву российским фигуристкам она проиграла, но до чемпионата мира у неё будет время доучить четверной прыжок.
Первой из россиянок на лёд вышла Александра Трусова. Сразу же её программа под музыку из «Игры престолов» началась с исторического события — 15-летняя фигуристка исполнила четверной флип. Она это сделала первой среди женщин.
Дальше Трусова вновь испытала проблемы с четверным сальховым, только куда более серьёзные, чем падение — сделать удалось лишь два оборота, которые практически ничего не стоят. А вот более сложный лутц был исполнен без всяких нареканий. Трусова затем взяла передышку на каскад с двойным акселем и приступила к четверным тулупам — задачу первой в истории среди девушек исполнить четыре прыжка в четыре оборота ещё никто не отменял. Но всё-таки её выполнение пришлось отложить до следующего турнира, так как вторая попытка обернулась падением. Трусова набрала в итоге 233,18 балла за два проката и возглавила соревнования. Это гарантировало российским девушкам золото финала Гран-при.
Только себе забрать золотую медаль Трусова не смогла. Тут же с первого места её сместила Анна Щербакова. Чемпионка России попыталась вслед за подругой по команде исполнить четверной флип и упала с него, но её два четверных лутца всё ещё были при ней. Щербакова с каждой секундой своей «Жар-птицы» приближалась к результату Трусовой — её катание и движение стали ещё лучше по сравнению с этапами Гран-при, вращения были молниеносными, а смена цвета платья привычно вызвала ещё больше восторга, чем какой-либо прыжок. Оценки Щербаковой полностью соответствовали произведённому впечатлению — судьи насчитали 240,92 балла, то есть лишь на одну десятую балла меньше, чем мировой рекорд Трусовой.
Далее настала очередь Алёны Косторной, которая год назад уже выигрывала финал Гран-при, но только на юниорском уровне. Выступление под саундтрек из «Сумерек» она начала с двух изумительных тройных акселей. Сразу стало очевидно, что катается лучшая фигуристка мира на данный момент, которую не победить даже четверными прыжками. Судьям оставалось только признать это по-своему — сумасшедшими оценками и за технику, в которой около 20 баллов составляли надбавки, и за компоненты. Косторная немного уступила Щербаковой по баллам за произвольную программу, но суммарный результат составил 247,59 балла. Вновь мировой рекорд принадлежит фигуристке, которая не исполняет четверные прыжки.
Выступление Косторной привело к историческому событию. Впервые в истории финала Гран-при весь пьедестал почёта должны были занять три девушки из одной страны. Только компанию из трёх юных девушек ещё могла чисто теоретически разбавить Алина Загитова.
Но увы, для олимпийской чемпионки, занявшей второе место после короткой программы, произвольный прокат стал тяжелейшим испытанием. Падение и недокруты почти на каждом прыжке настолько испортили её величественный образ Клеопатры, что даже по компонентам Загитова проиграла некоторым соперницам. Самая старшая фигуристка из группы Тутберидзе стала последней и в произвольной программе, и по итогам соревнований. Косторной, Щербаковой и Трусовой, в таком порядке поднявшихся на пьедестал почёта, олимпийской чемпионке противопоставить нечего.
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Комментарии 10 
Теги:
Фигурное катание , Российские спортсменки , Евгения Медведева , Александра Трусова , Анна Щербакова , Алена Косторная , Алина Загитова , Брэди Теннелл , Натан Чен , Этери Тутберидзе
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