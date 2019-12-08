Загитова рассказала о травме 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Карпин высказался об акции фанатов
Карпин высказался об акции фанатов
Футбол
Малкин дал совет Ковальчуку
Малкин дал совет Ковальчуку
Хоккей
«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»
«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»
Футбол
Рудковская: Господи,что мы натерпелись за эти дни
Рудковская: Господи,что мы натерпелись за эти дни
Фигурное катание
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
×
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
1 0
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Норвич Сити
2 2
Арсенал Арсенал
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Эвертон Эвертон
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
1 0
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
2 4
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
2 3
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Арсенал Арсенал
Краснодар
Краснодар
0 0
Тамбов Тамбов
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
3 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 0
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
1 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
2 1
Норвич Сити Норвич Сити
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
1 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
3 0
Динамо М Динамо М
Арсенал
Арсенал
4 0
Локомотив М Локомотив М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
1 1
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
0 1
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 1
Челси Челси
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
5 0
Бёрнли Бёрнли
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
3 0
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
2 4
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Вольфсбург Вольфсбург
Боруссия Д
Боруссия Д
5 0
Фортуна Фортуна
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 3
Урал Урал
Сочи
Сочи
1 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
1 4
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
1 4
Лестер Сити Лестер Сити
Норвич Сити
Норвич Сити
1 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 1
Хетафе Хетафе
Бетис
Бетис
3 2
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна
Осасуна
1 1
Севилья Севилья
8 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Кёльн Кёльн
Вердер
Вердер
0 1
Падерборн 07 Падерборн 07
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
23:00
Арсенал Арсенал
13 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
23:00
Леганес Леганес
13 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Аугсбург Аугсбург
14 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
15:30
Уотфорд Уотфорд
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Челси
Челси
18:00
Борнмут Борнмут
14 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
15:00
Леванте Леванте
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Барселона Барселона
Атлетик Б
Атлетик Б
20:30
Эйбар Эйбар
14 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
17:30
Фрайбург Фрайбург
Бавария
Бавария
17:30
Вердер Вердер
15 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Эвертон Эвертон
Арсенал
Арсенал
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
15 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
14:00
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
16:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Бетис Бетис
15 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Боруссия М Боруссия М
Шальке-04
Шальке-04
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
16 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:45
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион

Загитова рассказала о травме 

Рамблер + ещё 41 3 часа назад
Загитова рассказала о травме
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое снятие с показательных выступлений в финале Гран-при в Турине. Об этом сообщает Sport24.
«Я очень расстроена, что не смогла выступать на показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Мне очень приятно, что вы меня поддерживаете», — сказала фигуристка.
Спортсменка отметила, что ей сложно говорить от избытка эмоций. Она поблагодарила болельщиков за поддержку и веру в нее.
Алина получила травму, упав во время исполнения акселя. В коцне декабря в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. На данном соревновании определятся участники российской сборной, которая поедет на чемпионат Европы.
Алине Загитовой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой Европы-2018 и чемпионкой мира-2019.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Загитова открыла каток на Красной площади.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Фигурное катание , Российские спортсменки , Алина Загитова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карпин высказался об акции фанатов
Карпин высказался об акции фанатов
Малкин дал совет Ковальчуку
Малкин дал совет Ковальчуку
«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»
«Спартак» разгромно проиграл «Ростову» 9
Рудковская: Господи, что мы натерпелись за эти дни
Рудковская: Господи, что мы натерпелись за эти дни 6
Раскрыты причины неудач Загитовой
Раскрыты причины неудач Загитовой 13
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
00:14
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
Летние виды спорта
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение