Загитова рассказала о травме

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое снятие с показательных выступлений в финале Гран-при в Турине. Об этом сообщает Sport24.

«Я очень расстроена, что не смогла выступать на показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Мне очень приятно, что вы меня поддерживаете», — сказала фигуристка.

Спортсменка отметила, что ей сложно говорить от избытка эмоций. Она поблагодарила болельщиков за поддержку и веру в нее.

Алина получила травму, упав во время исполнения акселя. В коцне декабря в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. На данном соревновании определятся участники российской сборной, которая поедет на чемпионат Европы.

Алине Загитовой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой Европы-2018 и чемпионкой мира-2019.