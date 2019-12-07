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Появилось видео падения Трусовой с тройного акселя 

Газета.Ru 8 часов назад
Появилось видео падения Трусовой с тройного акселя
Фото: РИА Новости
Появилось видео падения российской фигуристки-одиночницы Александры Трусовой с тройного акселя во время короткой программы на финальном этапе Гран-при в Турине.
За свое неудачное выступление 15-летняя спортсменка получила 71,45 балла. Перед произвольной программой Трусова занимает пятое место.
Видео доступно на сайте Первого канала.
Ранее сообщалось, что опубликовано видео проката действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой в короткой программе на финале Гран-при.
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Теги:
Фигурное катание , Александра Трусова
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