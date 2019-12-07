Появилось видео падения Трусовой с тройного акселя

Появилось видео падения российской фигуристки-одиночницы Александры Трусовой с тройного акселя во время короткой программы на финальном этапе Гран-при в Турине.

За свое неудачное выступление 15-летняя спортсменка получила 71,45 балла. Перед произвольной программой Трусова занимает пятое место.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео проката действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой в короткой программе на финале Гран-при.