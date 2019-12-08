Призеры Гран-при спели гимн России во время награждения

Косторная спела гимн России во время награждения призёров Гран-при

Победительницей соревнований стала Косторная, которая получила рекордные 247,59 балла по сумме двух прокатов. Щербакова заняла второе место с результатом 240,92, несмотря на падение в произвольной программе. Тройку призёров замкнула Трусова (233,18).

Вместе с медалями спортсменкам вручили букеты со сладостями в виде цветов. Первой свой приз попробовала Косторная. Затем то же самое с улыбками на лицах проделали ее соотечественницы.

Ранее Косторная выразила радость по поводу того, что у неё всё получилось.