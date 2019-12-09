«*** полнейшая»: Костомаров об отстранении России от ОИ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров прокомментировал решение Всемирного антидопингового комитета ( WADA ), согласно которому российским спортсменам будет запрещено выступать на крупных международных турнирах под национальным флагом. Стесняться в выражениях заслуженный спортсмен не стал, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT

«*** (нецензурный синоним слова "ягодицы" — прим. ред.) полнейшая. Других слов нельзя подобрать… В наше время такого не было. Могу только посочувствовать спортсменам», — заявил фигурист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российскую сборную от участия на ближайшей Олимпиаде в Токио, Паралимпиаде, чемпионатах мира и других крупных международных турнирах на ближайшие четыре года.