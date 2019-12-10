Ягудин о санкциях WADA: и эту войну выиграем, потому что мы русские

Напомним, что вчера, 9 декабря, исполком организации принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.

В Instagram Ягудин написал пост, посвященный данному событию, заявив, что это решение — удар по всему отечественному спорту. Он также выразил сожаление к спортсменам, которые зарабатывают не так много, как хоккеисты и футболисты. Фигурист отметил, что верит в допуск "чистых" спортсменов к участию в международных соревнованиях. И призвал WADA не накладывать дисквалификации на "всех подряд".

Он также отметил, что в других странах спортсмены тоже употребляют допинг, однако все обвинения направлены только на Россию.

"Мы все равно круче остальных. Так что и это переживем! Мы умеем побеждать в войнах! И эту — мы тоже выиграем, потому что мы русские", — написал Ягудин.