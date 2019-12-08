Раскрыты причины неудач Загитовой

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская ответила, в чём состоят причины неудач олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
«На мой взгляд, в психологии. Проблемы Алины идут от головы. Её не хватает уверенности, она же видит, что проигрывает в технике другим девочкам. Отсюда и срывы. Такой своеобразный сбой в системе», — выразил мнение Бутырская в интервью RT.
Ранее она заявила, что Елизавета Туктамышева усиленно готовится к выступлению на чемпионате России в Красноярске.