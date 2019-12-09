Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка 

"Не представляю, что сделают организаторы с компанией по заморозке льда, но вчера меня зрители за перенос шоу хотели разорвать на кусочки, а сегодня провожали нас стоя аплодисментами", — написал спортсмен.
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Шоу должно было состояться вчера в 19-00, но на 18-00 лёд даже был не наморожен:лужи, торчащие трубки, не то что прыгать, кататься было бы невозможно. Я такого не видел никогда. Вместе с организаторами наша команда рискнула и перенесла шоу на сегодняшнее утро в 9-30 утра, так как вечером у нас уже Будапешт Честно говоря, не ожидал увидеть полный зал в такое раннее время. Я откатал за свою жизнь больше 3000 шоу, но я никогда не видел таких проблем с намороженным льдом (который в итоге так и не сделали нормально) и никогда так рано утром не катался для зрителей! Лёд нас все равно подвёл, помимо дырки в середине льда, которую все аккуратненько объезжали, к концу шоу лёд начал таять и трескаться, но мы все таки рискнули с Саней в финале прыгнуть. Он прыгнул и упал, я тоже прыгнул, попал коньком в водяную трубку, упал и случился фонтан де Треви!Вы когда-нибудь такое видели?Я точно нет!Вот такое у нас незабываемое было шоу. Не представляю, что сделают организаторы с компанией по заморозке льда, но вчера меня зрители про перенос шоу хотели разорвать на кусочки, а сегодня провожали нас стоя аплодисментами! Все таки в Европе по-прежнему любят фигурное катание и это очень здорово! Thank you Cluj-Napoca ❤️Loooooooove