Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил коньком торчавшую изо льда трубу, передает РИА "Новости".

Инцидент произошел во время выступления в Румынии. В Instagram фигурист отметил, что на арене в городе Клуж лед не был заморожен еще за час до начала шоу.

Выступление было перенесено на утро, однако проблемы с организацией так и остались.

Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода. Россиянин отметил, что впервые столкнулся с подобной ситуацией.