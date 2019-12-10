Выступление сына Плющенко и Рудковской закончилось судом

Организаторы шоу фигуриста Евгения Плющенко Кings on Ice подают в суд на компанию, которая отвечала за заморозку льда на площадке в Румынии. Об этом в своем инстаграме рассказала музыкальный продюсер Яна Рудковская

Вчера она написала, что позавчера в городе Клуж в Румынии должно было состояться ледовое шоу Кings on Ice ее мужа Евгения Плющенко. Участие в шоу принимает и сын Рудковской и Плющенко шестилетний Александр.

«Когда мы приехали на площадку, то были в шоке», — рассказала продюсер.

По ее словам, вместо льда на площадке была лужа. По этой причине шоу было перенесено на утро 8 декабря. К тому времени лед на площадке появился, но был очень тонким. Рудковская была против, чтобы Александр рисковал, катаясь на таком, но его отец все равно «запустил» его.

«У него (Плющенко. — Прим. ред.) политика такая — преодоление», — объяснила жена олимпийского чемпиона.

Рудковская отметила, что зрители были «жутко» довольны представлением, а его организаторы в настоящее время готовятся подать в суд на компанию, которая отвечала за заморозку льда.