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«Повзрослела»: Навка оправдала поражение Загитовой в Турине 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
«Повзрослела»: Навка оправдала поражение Загитовой
Фото: РИА Новости
В финале Гран-при Алина Загитова потерпела поражение от спортсменок, которые еще в прошлом сезоне выступали в качестве юниорок — Анны Щербаковой, Алены Косторной и Александры Трусовой. Все три фигуристки-одиночницы из тренерского штаба Этери Тутберидзе увезли из итальянского Турина завоеванные медали. Примечательно, что олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане на этот раз осталась без награды.
Помимо этого, 17-летняя Загитова уступила американке Брэди Теннелл и японке Рике Кихире, заняв последнюю строчку в турнирной таблице по сумме двух прокатов — короткой и произвольной программ.
На личной страничке в Instagram Татьяна Навка высказалась в поддержку Алины, оправдав ее шестое место на соревнованиях.
По словам спортсменки, она надеется, что подопечная Этери Георгиевны сможет справиться с волнением, психологическим давлением и с собственным телом. Экс-партнерша Романа Костомарова в танках на льду подметила, что полностью солидарна с мнением Татьяны Тарасовой. Навка подметила, что Алина заметно повзрослела. Теперь фигуристке не так просто удерживать высокий уровень технического оснащения программы. При этом Татьяна уверена, что Загитова еще сможет заявить о себе, ведь ей всего семнадцать лет и жизнь только начинается.
«Она повзрослела, тело оформилось… Но я верю, что она справится! Главное собраться и не падать духом» — добавила Навка.
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Комментарии 4 
Теги:
Фигурное катание , Роман Костомаров , Александра Трусова , Анна Щербакова , Татьяна Тарасова , Алина Загитова , Брэди Теннелл , Татьяна Навка , Этери Тутберидзе
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