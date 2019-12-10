Фигурист рассказал о боязни подойти к флагу России

«Вспоминаю наше состояние и всех, кто готовился к Олимпиаде в Кореи 2 года назад, чтобы бороться под флагом России за медали самого главного события жизни спортсмена. Ком в горле. (…) Да мы боялись подойти к флагу нашей страны или случайно произнести в слух — «Россия», избегая всевозможных последствий», — написал фигурист (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он также отметил, что много нервов и сил пришлось потратить российским спортсменам, чтобы доказать, что они не употребляли допинг, и сохранить олимпийские медали, завоеванные ранее в Сочи.

«Держись Россия, держитесь ребята!» — пожелал он спортсменам.

Как сообщал «Рамблер», ранее исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио. При этом российским спортсменам оставили возможность принимать участие в соревнованиях без использования флага и гимна.