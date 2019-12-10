Роднина нашла виновных в отстранении России от ОИ

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что вину в отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях не стоит перекладывать на председателя Олимпийского комитета РФ и министра спорта страны, сообщает издание «Подъем» . По ее словам, ответственность следует возложить на людей, непосредственно работающих со спортсменами.

«Мы сделали все изменения в законах, но пока эти законы не работают. Потому что идет круговая порука. Первый, кто работает со спортсменами, это федерации. Значит, федерации опять что-то прошлепали», — отметила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Накануне, как сообщал «Рамблер», исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российскую сборную от участия на ближайшей Олимпиаде в Токио, Паралимпиаде, чемпионатах мира и других крупных международных турнирах на ближайшие четыре года. Деятельность РУСАДА признали не соответствующей всемирному антидопинговому кодексу. При этом российским спортсменам оставили возможность принимать участие в соревнованиях без использования национальных флага и гимна.