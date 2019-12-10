Роднина нашла виновных в отстранении России от ОИ 

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что вину в отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях не стоит перекладывать на председателя Олимпийского комитета РФ и министра спорта страны, сообщает издание «Подъем». По ее словам, ответственность следует возложить на людей, непосредственно работающих со спортсменами.
«Мы сделали все изменения в законах, но пока эти законы не работают. Потому что идет круговая порука. Первый, кто работает со спортсменами, это федерации. Значит, федерации опять что-то прошлепали», — отметила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Накануне, как сообщал «Рамблер», исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российскую сборную от участия на ближайшей Олимпиаде в Токио, Паралимпиаде, чемпионатах мира и других крупных международных турнирах на ближайшие четыре года. Деятельность РУСАДА признали не соответствующей всемирному антидопинговому кодексу. При этом российским спортсменам оставили возможность принимать участие в соревнованиях без использования национальных флага и гимна.
Решение спортивных функционеров вызвало бурную реакцию среди отечественных атлетов. Например, хоккеист Александр Овечкин заявил, что расстроен отстранением сборной России, и выразил надежду на то, что «все будет хорошо». Фигурист Роман Костомаров отметил, что во времена его спортивной карьеры «такого не было».