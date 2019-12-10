Фигуристка Сотникова назвала санкции WADA нападением на Россию

Напомним, что 9 декабря, исполком организации принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.

По мнению олимпийской чемпионки 2014 года, такие меры являются нападением на страну. Свою точку зрения спортсменка опубликовала в Instagram, заявив, что нужно бороться до конца. Пост 23-летняя россиянка сопроводила хэштегами #натомыиспортсмены, #сильныелюди, #верювлучшее..

Ранее юрист назвал разницу между решением WADA и отстранением России от ОИ-2018.