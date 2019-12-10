Чемпиона Европы заподозрили в педофилии

Чемпиона Европы заподозрили в отправке интимных фото 13-летней девочке

Французского фигуриста Моргана Сипре подозревают в домогательствах по отношению к несовершеннолетней девочке. Об этом сообщает USA Today.

По информации издания, в декабре 2017 года Сипре выслал 13-летней американской фигуристке две фотографии своего полового органа. Девочка тренировалась с французом на одном катке в американском штате Флорида, пока он готовился к Олимпийским играм-2018. Как утверждают родители спортсменки, инцидент не получил огласки сразу, потому что тренеры фигуриста Джон Циммерман и Сильвия Фонтана запугали их и заставили молчать.

Уточняется, что фотографии Сипре отправлял с верифицированного аккаунта в Instagram. Американский центр SafeSport, занимающийся случаями насилия в отношении спортсменов, начал расследование произошедшего.

28-летний Сипре выступает в парном катании в дуэте с Ванессой Джеймс. В 2019 году французы стали чемпионами Европы. Также в их активе бронза чемпионата мира и золото финала Гран-при 2018 года. На Олимпиаде в Пхенчхане фигуристы заняли пятое место.