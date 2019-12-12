Загитова поучаствовала в репетиции шоу Навки

Спортсменка выступит в шоу после первенства России по фигурному катанию, которое пройдет в Красноярске с 26 по 28 декабря.

В финале Гран-при, который прошел в Турине, Загитова заняла шестое место. Она отказалась от участия в показательных выступлениях из-за травмы бедра.